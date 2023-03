Mal comidos, mal dormidos y estresados ‘viven’ 70% de trabajadores mexicanos

El 70% de los trabajadores mexicanos no come de manera saludable, no duerme o no descansa lo suficiente, vive estrés constante y tiene problemas de salud mental, reveló el CEO de la firma de marketing EXMA Global, Fernando Anzures.

Reportó que los servicios de consultoría y estudios levantados entre más de 100 empresas, arrojaron que dichos factores consumen hasta 50% de la productividad y la jornadas diarias de los empleados.

“Las cifras son alarmantes: siete de cada 10 personas tienen problemas de salud, que derivan del estrés mental; la gente está más distraída, porque aunque piensa que está trabajando, no puede ser productivo.

“Si la gente come dos kilos de carne y se toma cuatro cervezas y luego le digo que se ponga a hacer un plan de negocios, no va a poder, le va a dar sueño. Si saturas tu mente dependientes, de problemas familiares, de pareja o del tráfico, y no descansas, estás construyendo tu propia bomba de tiempo”, evidenció Fernando Anzures.

El directivo explicó a Publimetro que los empleados del país pierden, al menos, dos horas en traslados a su lugar de trabajo; una hora –o más- en comer y distracciones y otra hora en problemas personales y de dinero... “ahí está la mitad de tu productividad”.

Trabajadores infelices, tristes y deprimidos

Durante una entrevista, previa al evento EXMA HOLISTIC 2023, que se llevará acabo el 29 de abril próximo, en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México, el especialista señaló que las condiciones descritas son una muestra contundente de que los mexicanos y, en particular los trabajadores no son felices.

Refirió que, tomando en cuenta las jornadas laborales excesivas, las exigencias de productividad de las empresas, el trabajo repetitivo y los problemas de estrés, mala alimentación y falta de descanso, se puede afirmar que 70% no son felices”.

“Siete cada diez personas –en México– viven inmersos en su trabajo; con turnos muy largos y repetitivos, pocas horas de descanso y sin las condiciones idóneas para que sean felices”, subrayó.

Fernando Anzures advirtió estos últimos elementos son señales importantes de alerta, porque bajo tantas presiones las personas afectadas pueden caer en cuadros de tristeza, depresión y hasta pensamientos de suicidio.

“La depresión es uno de los factores más alarmantes, porque ésta puede terminar en tristeza o en suicidio. La tristeza también está mal, porque –otra vez– te vas a dar cuenta por una migraña, porque tienes falta de sueño, exceso o falta de apetito, incremento de peso o falta de peso, que –si no los atiendes– te lleva al suicidio de todas maneras”, dijo.

¿Cómo se incrementa la productividad?

EXMA Global destacó que las investigaciones más recientes indican que hay cuatro estrategias para incrementar la productividad laboral:

Horarios flexibles, jornadas de trabajo más cortas –con cuatro días laborables– y algunos días de home office; las cuales han permitido recatar e incrementar más de 20% de la eficiencia de las empresas. Trabajar en ti mismo y dedicar periodos cortos, de cinco minutos, “para ti mismo”; que te permitan salir de la rutina y crear pensamientos y acciones positivas donde tú seas el centro. Promover una mejor alimentación y ejercicio diario; acciones que liberen en tu cuerpo las llamadas hormonas de la felicidad: serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina. Programas y estrategias, promovidas desde el interior de las empresas, para atender dichos factores.

Importante

Durante el EXMA HOLISTIC 2023, especialistas internacionales ofrecerán estrategias, dirigidas a empresas y personas, para combatir los efectos negativos del estrés laboral, la salud mental y el rescate de la productividad.

Lo más leído en Publimetro: