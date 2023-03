China dice que las situaciones en Ucrania y Taiwán "no son en absoluto comparables"

Critica el "doble rasero" de respaldar la integridad de Ucrania y apoyar a Taiwán

BAKÚ, 10 (Del enviado especial de Europa Press, Borja Aranda)

Las autoridades de China han recalcado este viernes que las situaciones en torno a Ucrania y Taiwán "no son en absoluto comparables" y han cargado contra el "doble rasero" mostrado por países que apoyan la integridad territorial de Ucrania mientras respaldan a Taiwán, en aparente referencia a Estados Unidos, entre otros.

"Algunas personas sugieren que la Ucrania de hoy es el Taiwán de mañana. Eso es totalmente absurdo", ha manifestado Wu Hongbo, representante especial del Gobierno chino para Asuntos Europeos en el marco de la segunda jornada del X Foro Global de Bakú, organizado por el Centro Internacional Nizami Ganjavi.

Así, ha cargado contra aquellos que "piden que se respete la soberanía e integridad territorial de Ucrania y, al mismo tiempo, viola abiertamente el principio de 'una sola China' sobre Taiwán e incluso ha aumentado las tensiones de forma deliberada en el estrecho de Taiwán".

"Como está reconocido internacionalmente, Taiwán es parte de China y es un asunto interno de China, mientras que (la guerra en) Ucrania es un problema entre dos países soberanos", ha argumentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Pekín "actuará de forma decidida para proteger su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo".

El Gobierno chino ha criticado con dureza durante los últimos meses a Estados Unidos por las últimas visitas oficiales a la isla de funcionarios del país norteamericano, la más relevante de las cuales fue la efectuada a principios de agosto de 2022 por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La visita de Pelosi, que se reunió con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, a la que trasladó que Washington "no abandonará su compromiso" con la isla, llevó al gigante asiático a sancionar a la líder demócrata y a suspender sus contactos con Estados Unidos en materia militar, judicial y climática, una muestra de las tensiones que atraviesan las relaciones bilaterales.

Durante los últimos días, el primer ministro chino, Lu Keqiang, ha reiterado que Pekín tomará medidas decididas para oponerse a la "independencia de Taiwán" y promover la "reunificación", una visión que no comparten las autoridades taiwanesas, que mantienen su aspiración de mantener la independencia.

"CONVERSACIONES PARA LA PAZ" EN UCRANIA

China ha adoptado además una postura diferente a la de los países occidentales en lo relativo a la invasión rusa de Ucrania, un extremo defendido durante la jornada por Wu, quien ha argumentado que la postura de Pekín "puede resumirse en una frase breve: apoyar las conversaciones de cara a la paz".

Wu ha recordado que China presentó recientemente una propuesta de paz integrada por doce propuestas, incluida una petición de alto el fuego, la retirada de sanciones contra Rusia y una exigencia de respetar la soberanía de todos los países, en línea con la Carta de Naciones Unidas.

"Sugiero, si tienen tiempo, que la lean e intenten descubrir quién pide diálogo y paz y quién es está echando leña al fuego y aumentando las tensiones", ha reseñado, antes de incidir en que "China seguirá apoyando firmemente la paz y el diálogo". "Actuamos constructivamente para desescalar el conflicto y aliviar la tensa situación", ha manifestado.

En esta línea, ha aseverado que "en vista de lo que ocurre en Ucrania, es urgente lograr un acuerdo de seguridad global que pueda garantizar un mundo mejor y más seguro para todos", antes de defender que "buscar seguridad absoluta para uno mismo a costa de otros llevará al desastre".

"La seguridad que cubre sólo a unos pocos países o a un bloque de países no durará mucho", ha argüido Wu, que ha señalado además que "la seguridad y el desarrollo van de la mano". "No puede haber desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo", ha dicho.

"UN SOCIO, NO UN RIVAL"

Wu ha reconocido que el mundo ha atravesado "grandes cambios" durante los últimos años, incluida "una guerra devastadora que estalló de nuevo en Europa", al tiempo que ha apuntado que "la globalización económica y el desarrollo económico han sufrido retrocesos" y que "la pandemia y el cambio climático han causado grandes pérdidas a la humanidad".

"Nuestro mundo hace frente a cada vez más incertidumbre e inestabilidad", ha alertado durante su comparecencia, en la que ha apostado por impulsar el "desarrollo común" y por "acciones orientadas a resultados". En este sentido, ha destacado que "desde la reforma y políticas de apertura en los setenta, (China) ha logrado ayudar a más de 800 millones de personas a salir de la pobreza".

De esta forma, ha ensalzado que "la modernización de China no tiene precedentes" debido a "importantes diferentes" con "otros procesos de modernización en Occidente", incluida la "enorme población" del gigante asiático y el hecho de que estos progresos hayan tenido lugar "sin saquear colonias, sin buscar los recursos naturales (de otros) ni traer esclavos".

Wu ha incidido además en que China busca un "desarrollo pacífico". "La gente sugiere que cuando surgen grandes potencias tiene que haber inevitablemente una guerra contra las antiguas potencias", ha dicho, antes de recalcar que "el desarrollo de China está centrado en la gente, es sostenible y es pacífico para una prosperidad común".

"No pretendemos sobrepasar o reemplazar a nadie en el mundo. Nuestro desafío real es cómo desarrollarnos mejor para nuestro pueblo. Para el resto del mundo, el desarrollo chino implica oportunidades, no amenazas. China es un socio, no un rival", ha remachado.