Consulta de Revocación de Mandato pende de un hilo por vacíos legales

Ciudadanos de cuatro alcaldías de la Ciudad de México: Xochimilco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc iniciaron el proceso de colecta de firmas para revocar el mandato de sus alcaldes, la falta de un reglamento, acuerdos, lineamientos, es decir, los vacíos legales que existe en la Ley de Participación Ciudadana podría complicar la realización de este instrumento de la democracia.

El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Ernesto Ramos Mega, presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, explicó que el primer requisito que se debe cumplir es que los alcaldes y los diputados en la capital deben cumplir la mitad de su periodo, que será a partir del 1 de abril, y es a partir de que se cumpla un año, como lo indica la Ley, se puede someter posiblemente una revocación para lo cual se debe recolectar el 10% de firmas de cada demarcación.

“Nosotros (IECM) no podemos recibir nada, sino hasta el 1 de abril. Es decir, a partir de esa fecha nosotros ya podríamos definir los lineamientos”, dijo en entrevista para Publimetro.

El consejero del IECM, Ernesto Ramos

¿Cuáles son los vacíos legales?

Ernesto Ramos explicó que los vacíos legales que tiene que resolver el IECM son los tiempos cómo las fechas que contemplan un periodo de apenas cinco meses para realizar el proceso, la fiscalización de gastos que realizaron las organizaciones -tanto de quienes recaban las firmas como los que promueven la revocación de mandato-; no se especifica los plazos para registrar el comité; no especifica cómo llenar los campos en el modelo de formato para recabar la firmas de apoyo; ni define los mecanismos de vigilancia de la recepción y verificación de firmas, la realización de los foros y la celebración de la consulta.

El consejero pidió a los ciudadanos estar atentos a la normatividad que emita la autoridad y revisen la nueva Ley de Participación Ciudadana para que tengan claro los proceso y los tiempos.

Verificación de firmas

Ramos Mega dijo que el proceso que debe seguir es presentar las firmas de apoyo que son la muestra de voluntad de la ciudadanía que desea incorporarse en el proceso de Revocación de Mandato. Las cuales tiene que incluir copia de la credencial para votar o la clave de su credencial de electro (número OSR, que viene detrás de la credencial del INE), nombre y alguna manifestación de su voluntad.

Al tener esta información se manda al Instituto Nacional Electoral (INE), quien es el que tiene el Padrón Electoral, tendrá que revisar si estas firmas son válidas, que no sean de gente que ya murió, que no tenga su credencial vencida o si viven o no en la Ciudad de México.

Una vez que el INE regresa la información, el IECM procede a verificar si efectivamente la solicitud tiene los apoyos que determinaran y se pueda llevar a cabo este proceso de Revocación de Mandato.

Falta recursos para la consulta

El presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística del IECM subrayó que el Instituto no tiene los recursos para llevar a cabo la Revocación de Mandato, por lo que tendrán que solicitar al Gobierno de la CDMX los recursos para poder instalar las mesas de recepción, imprimir las boletas, imprimir las actas y contar con el personal que pueda realizar esta tarea en campo, dentro de la alcaldía que corresponda para poder recibir la votación de las personas.

“El IECM a pesar de las limitantes presupuestales, tenemos personal profesional, las oficinas distritales son fundamentales para poder llevar a cabo estas tareas en la CDMX. Estamos hablando de una población de 7.7 millones de personas con capacidad de votar y de ejercer sus derechos ciudadanos y tenemos que atenderlas a todas”, concluyó el consejero Ernesto Ramos.