Baloncesto.-Garbajosa: "La decisión de FIBA Europa no está tomada, haré lo que me salga del estómago"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, aseguró este martes que la decisión de presentar su candidatura a la presidencia de FIBA Europa "no está tomada" y que hará lo que le "salga del estómago", y se felicitó por celebrar el centenario del organismo "en el mejor momento global de la historia".

"La decisión no está tomada, lo digo de corazón. Ahora, a partir del jueves, tenemos la reunión del Buró de FIBA Europa (en Sevilla), y el plazo no acaba hasta el domingo por la noche. Tengo ese tiempo para pensármelo. Lógicamente es un reto que me apasiona, pero la decisión no está tomada", dijo tras la presentación del calendario de actos y la equipación del centenario de la FEB en el Museo del organismo en Alcobendas (Madrid).

A Jorge Garbajosa le puede la "responsabilidad" y el "amor" por el baloncesto y la FEB antes de afrontar ese salto a Europa. "No podré devolverles lo que me han dado en mi vida. Lo único que quiero es trabajar con responsabilidad y, cuando tenga que tomar la decisión, que no queda mucho, anunciaré si es un sí o un no", añadió.

A su juicio, el "honor" es ser presidente de la FEB y "tener al mejor equipo del mundo" para trabajar en la cancha y fuera de ella, la relación con las federaciones autonómicas y los clubes con la "convicción enorme" para apoyar un proyecto común.

"Para los proyectos personales no es el momento, el día, importan poco cuando hablamos de un reconocimiento histórico a tantas leyendas del baloncesto español. Los que me conocéis intento ser cerebral y no me sale. Me muevo mucho por lo que me dicta el cuerpo. Intento pensar qué es lo mejor para el baloncesto español. Haré lo que salga de las entrañas, del estómago", reveló.

"LOS 'JUNIORS DE ORO' CAMBIARON LA MENTALIDAD DEL PAÍS"

Antes de llegar a esas cábalas sobre FIBA Europa, Garbajosa confesó que "cualquiera" que estuviera en su lugar y tuviera el honor de ser el presidente de la federación en el centenario se sentiría dichoso. "Nos hemos emocionado muchas veces mirando hacia atrás, y hemos recordado a muchas personas que no han tenido la repercusión que merecían. Nos hemos emocionado y, a la vez, nos invade la ilusión de tener el privilegio de celebrar el centenario en el mejor momento de nuestra historia global, de tener esta plataforma para un relanzamiento del baloncesto importante", subrayó.

El objetivo, según él, es que los aficionados al balocesto se sientan "orgullosos" de pertenecer a 'La Familia', pero que se acerquen "nuevos consumidores", niños, niñas y personas que "redescubran" este deporte a través de leyendas del pasado, presente y futuro para volver a 'engancharse'.

Con el "enorme reconocimiento eterno" a los Clifford Luyk y Emiliano Rodríguez, la llegada de los 'júniors de oro' supuso, a su juicio, un cambio de mentalidad no solo en el baloncesto sino en el deporte español. "Esa irreverencia positiva, esa falta de miedo, esa autoestima tan pronunciada, hizo cambiar un chip. Los juniors de oro cambiaron la mentalidad del país. Ahora en casi ningún sector afrontamos con miedo los retos que tenemos. Ese éxito del 2006, Lisboa, Pekín, Polonia ... supusieron algo más que una medalla o un título en el deporte", destacó.

Garbajosa reseñó que después del homenaje de los Lakers a Pau Gasol, el número uno del ranking FIBA de la selección masculina y de la femenina en Europa, el baloncesto español está viviendo, a todos los niveles, el "mejor momento de su historia". "Tenía todo para ir a ver a Pau. Me dio mucha envidia de la mala no poder ir, pero tuve un pequeño problema personal. Es un orgullo como presidente de la federación y como amigo", aseguró.