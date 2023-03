¡Taxis bajo la lupa! Semovi arrancará operativos para supervisar seguridad en unidades

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México iniciará el programa de supervisión para el servicio de los taxis, con el fin de garantizar la seguridad en las unidades de la CDMX. Los operativos tendrán tres fases: informativa a partir del 17 de marzo; de suspensiones desde el 16 de abril; y de remisiones que iniciará el 1 de junio.

El titular de la Semovi, Adrés Lajous, detalló que serán cinco los puntos que los taxistas tendrán que cumplir: licencia y tarjetón tipo B vigente que esté vinculado con la aplicación de Mi Taxi; placas y cromática blanco con rosa con el rótulo de las placas en el cofre, en los lados, en la cajuela y en el interior del vehículo; seguro reconocido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; contar con el holograma de la revista de taxis y que los vidrios no estén polarizados.

“Se le va a dar información a los taxistas de cuáles son los puntos a revisar y se les va a hacer un diagnóstico, simplemente se les va a decir qué falta. Por ejemplo, “uno de los rótulos de la cromática te falta”, “que tu seguro esté vigente” o “si tienes algún problema con la placa”. A partir del 16 de abril, es decir en un mes, estos operativos van a estar dirigidos específicamente a reincidentes”. — Andrés Lajous.

Lajous Loaeza detalló que la dependencia les enviará una carta informativa a todos los concesionarios, quienes en caso de no recibirla podrán consultar la información que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El funcionario agregó que los operativos se realizarán en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), y aclaró que si después de recibir la información y el diagnóstico en los operativos, los concesionarios no corrigen sus fallos, se les pueden colocar estampas de suspensión que serán retiradas en cuanto atiendan las observaciones. No obstante, si después del 1 de junio no se atienden las faltas se implementarán sanciones y remisiones en los operativos.

“Continuamos el registro de las faltas que se cometan justamente para detectar casos de reincidencia. Nosotros sabemos que la mayoría de los taxistas cumplen, la mayoría de los taxistas que hoy no cumplen pueden cumplir, y si les damos la información, si concientizamos sobre el problema que representa esto a la ciudadanía, entonces no tendremos mayor problema con la operación de taxis en la ciudad”. — Andrés Lajous, titular de la Semovi.

Cabe recordar que el tema de la seguridad en los taxis se volvió a poner sobre la mesa en noviembre de 2022, luego de que se difundiera el caso de Lidia Gabriela, la joven de 23 años quién murió tras arrojarse de un vehículo en movimiento.

Las sanciones

El titular de la Semovi aclaró que no habrá sanciones adicionales a las que ya estipula el Reglamento de Tránsito de la CDMX; no obstante, indicó que en el caso de los conductores que no cuenten con licencia, la multa puede alcanzar los 10 mil 374 pesos [100 unidades de medida actualizada (UMA)].

El dato