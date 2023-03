Hija del presunto agresor de Naucalpan lamenta que su padre atacara a joven

El pasado domingo se viralizó un video en redes sociales donde se muestra el momento exacto en el que un hombre intenta agredir sexualmente a una joven que caminaba por las calles de la colonia La Mancha I en el municipio de Naucalpan.

Ante los violentos hechos registrados, La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX) informó que Juan Manuel “N”, presunto agresor de la joven de 24 años se entregó por propia voluntad. ya que su familia estaba siendo víctima de hostigamiento.

Antes de presentarse ante el Ministerio Público, Juan Manuel “N” dio aviso a sus familiares, a través de mensajes de audio, que se entregaría a las autoridades.

“Quiero confiar en ustedes, me voy a entregar por mi propia voluntad, no es justo que estén amenazando a mis hijas, a mis nietos, a nadie. Que no vengan con la patrulla ni nada, yo me voy entregar solo”, mencionó el acusado.

Video: Hombre agrede sexualmente a mujer en Naucalpan

Por otro lado, Cinthya, hija del implicado, declaró para ‘N+’ que apoya a la víctima aunque eso no implica que no se sienta triste por su padre.

Cinthya aprovecho para exigir que se haga justicia, asegurando que “es un golpe que no sabría explicarlo, ya que en su momento fue de mucho coraje, porque fue una mujer, yo soy mujer y me pongo de su lado. Yo quiero justicia, pero no deja de dolerme porque es mi papá”.