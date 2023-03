Panamá descarta retirar a su embajador en Nicaragua y niega una rebaja de las relaciones diplomáticas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, ha descartado este jueves retirar a su embajador en Nicaragua en respuesta a la anulación del nombramiento del embajador nicaragüense en el país centroamericano tan solo unas semanas después de que el Gobierno panameño ofreciera la nacionalidad a los más de 300 opositores nicaragüenses catalogados de "traidores a la patria".

Tewaney, que ha negado que esto haya producido una rebaja de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ha insistido durante una tribuna organizada por EFE en Casa de América, en que dicha relación es "fluida y abierta".

"Nuestra relación con Nicaragua y todos los países del continente es muy fluida y abierta, si bien es cierto que hace unas semanas Panamá mostró su preocupación con los temas referentes a la apatridia", ha explicado antes de afirmar que Panamá ha mantenido la comunicación con "altos cargos, quienes han informado que se trata más que nada de un tema interno".

"Vamos a mantener a nuestro embajador y la relación se va a mantener igual. Nuestro país es muy constructivo en nuestras relaciones diplomáticas. Cada país juega su rol, el nuestro ha sido siempre el de tratar de resolver conflictos y atraer la paz y así seguiremos siempre", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que los últimos eventos en Nicaragua han mostrado que "muchos países del continente mostraron su preocupación genuina" y Panamá, por su parte, "fue uno de los países que se mostró preocupado".

"No percibimos, y estamos muy confiados en que una cosa no está relacionada con la otra, una rebaja de la relación diplomática, que es muy buena y fluida. (...) Mientras llegue la persona que ocuparía el cargo de embajador estará la persona encargada de negocios", ha confirmado.

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

En relación con la Cumbre de las Américas, prevista para el mes de junio, ha confirmado que Panamá estará representado por el vicepresidente, José Gabriel Carrizo Jaén, y ha especificado que el encuentro se centrará "en los temas que nos unen: gobernabilidad, balance, democracia, medio ambiente y migración".

"Son temas que vivimos y también compartimos. Sabemos qué enfoque queremos desarrollar en esos lazos que tienen que fortalecerse cada vez más, con España y con otros países latinoamericanos", ha puntualizado.

Para la ministra panameña, es importante que la cubre se centre en "reforzar la democracia y los Derechos Humanos, pero también en trabajar en aquellas cosas que nos unen y los retos a los que nos enfrentamos".

Sobre la situación migratoria, ha explicado que en 2022 cruzaron a Panamá a través de la peligrosa ruta de la Selva del Darién unas 240.000 personas, si bien para este año se espera que lo hagan al menos unas 400.000.

"Hemos tenido una visible afectación del pulmón de Centroamérica, que es el Darién, y que esperamos que la comunidad internacional muestre interés en proteger", ha aseverado antes de señalar que el Gobierno ha lanzado una campaña de "sensibilización para hacer entender que el Darién no es una ruta y que es muy peligrosa".

Además, ha abogado por "hacer introspección" y ha indicado que Panamá "es el único país en ese cruce de migrantes que da albergue, alimentación y salud a los migrantes que vienen de un cruce muy peligroso, que dura entre 7 y 12 días, de una selva hostil".

"Tenemos albergues y hemos inaugurado uno más con recursos de verdad", ha puntualizado ante las críticas sobre la falta de acciones suficientes para hacer frente a la crisis migratoria y la protección de los derechos de los migrantes.

En este sentido, ha incidido en la importancia de que "Panamá es de los pocos países completamente comprometidos con el trato humanitario a los migrantes". "Entendemos que dependemos del apoyo de la comunidad internacional", ha expresado.

Tewaney, que ha insistido en que Panamá está aportando "sus propios recursos atendiendo a su misión como país humanitario", y depende también de la información de otros países vecinos. "No deberíamos rebasar nuestras capacidades y si no estamos informados... No podemos calcular la ayuda. Necesitamos coordinarnos con nuestros vecinos para poder suplir las necesidades de los migrantes", ha dicho.

Asimismo, ha aclarado que muchos de los migrantes avanzan en su camino hacia los países de Norteamérica, especialmente Estados Unidos y Canadá, por lo que la cooperación es "sumamente importante". "Estados Unidos coopera con Panamá y otros países", ha puntualizado, no sin antes reclamar más colaboración.