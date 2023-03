Podemos niega que esté amenazando a Díaz al exigirle un acuerdo previo para ir al acto de presentación de su candidatura

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha rechazado este viernes que sea una amenaza la petición de la formación morada a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de alcanzar un acuerdo previo de coalición para las elecciones generales para participar en el acto de presentación de su candidatura.

Verstrynge ha señalado en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, que esa solicitud "no es una amenaza", sino más bien "el orden lógico de las cosas". Así, ha explicado que desde Podemos prefieren llegar a un acuerdo "cuanto antes" para "poder arropar" a Díaz en el acto, todavía sin fecha, de presentación.

Según la también secretaria de Estado para la Agenda 2030, el partido que lidera la ministra Ione Belarra quiere antes saber más detalles de la plataforma electoral de la vicepresidenta, como las personas o las organizaciones políticas que la van a integrar. Cuando lo sepan y haya un acuerdo, entonces sí que Podemos se pondrá a disposición para "empujar todos juntos", ha añadido.

En este sentido, Verstrynge ha precisado que Podemos no dará el paso hasta que la decisión del acuerdo no se materialice, de ahí que haya pedido a Díaz que la situación tiene que estar "cuanto más clara mejor" y que debe pasar por la organización de primarias "abiertas y vinculantes" para hacer las listas --no con acuerdos en despachos--, ya que es la forma "más justa", ha defendido, de conformarlas.

LA NEGOCIACIÓN "NO ES SENCILLA"

"Vamos a ver primero en qué consiste el proyecto, qué es lo que quiere construir, cuáles son las bases programáticas, hacia dónde quiere ir y con qué organizaciones políticas le gustaría contar", ha indicado en referencia a Díaz, con el fin de que el apoyo de Podemos a Sumar, y viceversa, se produzca "en las mejores condiciones".

En su opinión, seguro que habrá "muchísimos" puntos de encuentro al pertenecer ambos a un "espacio político común". "No creo que debamos nada más que ir viendo cómo se desarrolla ese proyecto. Es decir, para poder ver las diferencias, hay que ver concretamente en qué consiste" Sumar. "Nos consta que Yolanda está en ello y que lo iremos sabiendo en las próximas semanas y meses", ha explicado.

Y ha insistido, después de admitir que una negociación de este tipo "no es sencilla", en que al partido morado le gustaría que el pacto con Díaz sea antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, subrayando que Podemos ha logrado en estos años de Ejecutivo compartido con el PSOE "conquistas históricas" que obligan a que esté presente en la coalición electoral: "Es imprescindible".

MOCIÓN DE CENSURA

Por otra parte, y sobre la moción de censura de la semana que viene, Verstrynge ha descartado que la propuesta de Podemos al PSOE para que intervengan solo ministras para combatir el "machismo" de Vox suponga una forma de querer que Ione Belarra (Derechos Sociales) e Irene Montero (Igualdad) quiten protagonismo a Díaz, ya que es "una de las mujeres del Gobierno", ha recalcado.

La dirigente de Podemos ha señalado que esta moción no tiene sentido y ha asegurado que están en conversaciones con su socio de Gobierno y "a la espera" de ver si los socialistas aceptan esa propuesta, para que "sean mujeres las protagonistas".