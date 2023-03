AMLO descarta acarreo en mitin del Zócalo y agradece a seguidores

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a los simpatizantes de su gobierno que se dieron cita en el mitin que convocó este sábado por el aniversario de la Expropiación Petrolera y descartó que haya existido la práctica del acarreo para concentrar a un mayor número de personas en el Zócalo capitalino.

En su conferencia mañanera de este lunes, celebrada en el estado de Chiapas, López Obrador apuntó que no sería posible la Cuarta Transformación sin el apoyo y el respaldo de la gente, por lo que resaltó la importancia de las personas que están a favor de su movimiento político.

“Agradecerle mucho a la gente que participó y a los que no pudieron ir pero sí estuvieron y participaron con su solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación si no se cuenta con el apoyo del pueblo, porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías”, dijo el mandatario mexicano.

Aseguró que en esta movilización no hubo asistentes obligados a acudir, como sí sucedió en las que se realizaron en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), al grito de “El INE no se toca”, que arribaron al Zócalo capitalino en camiones.

Sin embargo, este sábado se reportó la presencia de varias unidades de pasajeros en las inmediaciones del Centro Histórico que llevaron a algunos de los seguidores a la celebración de la Expropiación Petrolera en el Zócalo capitalino.

“No es un grupo de acarreados que no saben a qué van”, dijo en su rueda de prensa matutina, en la que estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón.

AMLO aseguró que estas concentraciones de personas en la Plaza de la Constitución continuarán cada vez que se necesita, pues “solo con el pueblo se puede avanzar”.