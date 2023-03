Abascal da por caducado a Sánchez y carga contra Feijóo, a quien pregunta si su espacio es la socialdemocracia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En su discurso de presentación de la moción de censura ante el Pleno del Congreso, Abascal ha insistido en que el Gobierno de coalición es "el peor" de España en décadas y la necesidad de convocar elecciones generales anticipadas el 28 de mayo para acabar con su legado de "ruina, división, negligencia y odio".

Con este objetivo, ha pedido al Partido Popular que abandone "cálculos, miedos y medias verdades" y recupere "la sensatez y la seriedad"; criticando sus "ofertas" de pactos al PSOE. "España necesita un partido socialdemócrata serio y decente porque no tiene. Si quieren eses espacio, digánselo votantes", ha pedido a Feijóo.

Es más, ha reconocido entender que el PP quiera "abarcar" a gran parte del electorado, pero ha avisado de que no pueden hacerlo "acercándose a la vez al PSOE y a Vox". "No es posible y no es serio", ha avisado.

En cambio, ha apuntado que los 'populares' tienen este martes la oportunidad de "recuperar la credibilidad" apoyando la candidatura de Tamames para que convoque elecciones generales. En caso de que lo hagan, ha garantizado al PP "borrón y cuenta nueva" por su parte. "Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a España una alternativa sólida", ha invitado.

Abascal ha iniciado su discurso rechazando algunos de los calificativos que ha recibido la moción de censura --"disparate, circo, chirigota, juego excéntrico o patochada"-- y ha cargado contra los medios de comunicación, a los que ha tildado de "voceros" de los partidos y el Gobierno.

Frente a esto, ha reivindicado la "seriedad" de esta herramienta prevista en la Constitución y la ha comparado con algunos hechos de esta legislatura, como el reciente 'caso Mediador' presuntamente encabezado por un exdiputado socialista, las sentencias del Tribunal Constitucional contra los estados de alarma decretados durante la pandemia o las leyes aprobadas por el Gobierno.

"Visto lo visto, no nos parece un ataque a la dignidad y decoro de esta legislatura presentar como candidato a la Presidencia del Gobierno a un hombre de reconocido prestigio y acreditada solvencia. Si esto es un circo, un disparate y un esperpento, ¿cómo se llama lo suyo?", ha preguntado.