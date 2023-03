Mendilibar: "El Sevilla va a salir de esta"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El nuevo entrenador del Sevilla FC, José Luis Mendilibar, aseguró que tiene el convencimiento de que el equipo saldrá de la mala situación en la que está y de que, con la mentalidad de ir partido a partido y son "volverse loco", podrán cerrar la temporada con buenos resultados y sin dejar de lado la Liga Europa, por la que quiere competir.

"Hay ocho equipos en tres puntos y da igual dónde estés porque pierdes un partido y vas abajo. Tenemos que pensar en el primer partido, ante el Cádiz, que está en la misma situación que nosotros. El Sevilla es la primera vez que está en esa situación, hay que mentalizarse en que vamos a salir de esta", manifestó en su presentación.

Para el técnico vasco, que sustituye al destituido Jorge Sampaoli, el objetivo es "ir partido a partido". "Hay diez días antes del Cádiz y ese es el primer y único objetivo. Como yo hay muchos entrenadores que no entrenaban y deseosos de poder entrenar, y más si te llama un club como el Sevilla FC, es difícil decir que no. Nos iremos conociendo mejor, podemos terminar con unos grandes resultados", auguró.

"No se trata de claves, nos vamos a conocer. Puedo venir con una idea y tengo que ver que la idea es aceptada. Tenemos 10 días como digo para poder conocernos mejor y a partir de ahí competir. El esfuerzo va a tener que estar ahí, el equipo y el club no está acostumbrado a esta situación y para los jugadores es complicado", reiteró.

Por ello dejó claro que no deben perder la cabeza y querer correr más de lo necesario. "Tenemos que ir partido a partido sin volvernos locos y a partir de ahí competir lo mejor posible, correr, pelear y demostrar que eres mejor que el rival para tratar de ganarle. El Sevilla está acostumbrado a estar arriba pero siempre hay un año malo. El diagnóstico lo haremos internamente", recalcó.

Mendilibar aseguró que tuvo tiempo antes de tomar las riendas de ver un "montón de partidos" del Sevilla. "Viendo eso y con las ideas que pueda traer, con grandísimos futbolistas a los que hay que subirles el autoestima, nos tenemos que ayudar mutuamente y que creamos también mutuamente en que se puede", manifestó.

Mejor está la situación en la Liga Europa, con el Sevilla vivo en su competición fetiche. "Es mi primera eliminatoria europea, el club en esa competición es el más grande y lo que no vamos a hacer es tirar la competición. Se jugará contra un gran rival, pero seguro que ellos respetan al Sevilla FC", apuntó, en referencia al choque de cuartos contra el Manchester United, que eliminó a Barça y Betis.

"Ganar es lo principal y lo que está claro es que hay que jugar bien. Cada entrenador tenemos nuestro librillo y hay que hacer las cosas bien. En el fútbol es más fácil no encajar que no hacer goles, a partir de ahí habrá que esmerarse desde el trabajo colectivo. El meter goles es de todo el equipo, también hay que empezar a defender desde arriba y a meter goles desde abajo", apuntó.

Pero reiteró que no se cierra a nada. "No vengo aquí con una idea como digo, los futbolistas la tienen que entender. El jugador tiene que estar contento con el día a día, no tiene que ir cabreado. Y luego analizar las cosas es fácil, lo complicado es poner soluciones a todo eso", valoró.

Mendilibar desveló parte de su mensaje del primer día al grupo. "Durante el entrenamiento no paro, no callo y te cogen la onda. Hay mucha gente fuera por las internacionalidades, pero tenemos 10-11 jugadores para poder hacer que entiendan las cosas. Lo único es que las cosas vayan fluyendo y ellos tienen que ir cogiendo esas cosas poco a poco", señaló.

En cuanto a cómo fue su llegada, explicó que algo estresante. "Los primeros dos días han sido frenéticos. Llegar, firmar, entrenar dos veces, sin tiempo para nada pero encantado de estar en un gran club con grandes jugadores y de que me hayan elegido a mí. Estoy con muchas ganas", reconoció.