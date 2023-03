¡Qué descaro! Policías del Edomex cobran extorsiones con terminal bancaria

Policías del Estado de México utilizan terminales propias de “Mercado Pago” para extorsionar a conductores, bajo el pretexto de que circulan a exceso de velocidad por autopistas de cuota, así lo denunció Ignacio Gómez Villaseñor.

“El viernes una patrulla de la policía del Estado de México me paró en la autopista cuando iba hacia Guanajuato”, relató el automovilista.

La extorsión se habría registrado dentro de la autopista del Circuito Exterior Mexiquense, en su entronque con la autopista México-Querétaro, indicó Ignacio a ‘El Universal’ al reconocer que es difícil ubicar el sitio exacto.

“Yo iba a 80 kilómetros por hora en una zona donde está permitido ir a una mayor velocidad, pero el policía aseguró que iba más rápido, sin tener radar de velocidad”, afirmó Ignacio.

“Sé que él no tenía jurisdicción, pero me detuve por miedo a ser perseguido. Me dijo que debía pagar una multa de 40 salarios mínimos, ocho mil 297 pesos y que se llevaría mi placa. Yo sabía que era víctima de extorsión, pero estaba solo y, reitero, tenía miedo a represalias”, relató Ignacio.

El viernes una patrulla de @Edomex me paró en la autopista cuando iba hacia Guanajuato [justo antes de pasar por Querétaro]. Yo iba a 80 km/h en una zona de 100 km/h. El policía aseguró que iba más rápido [sin ningún radar de velocidad]. Sé que él no tenía jurisdicción, pero me… pic.twitter.com/2x3u1ZpkOa — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) March 21, 2023

Multa de alimentos y servicios

“El policía estatal me dijo que me dejaría la placa si pagaba la multa con “pronto pago” con 50% de descuento”, por lo que Ignacio evaluó el tiempo que tardaría en recuperar su placa y sobre todo su seguridad.

El policía estatal “sacó una terminal bancaria y me dijo que aceptaba tarjetas de crédito”, por lo que el automovilista accedió a entregar su tarjeta bancaria.

Pero al ver su comprobante de pago de la presunta infracción se dio cuenta que “el monto aparece como «alimentos, consumo, servicios» y verificó que la terminal era de Mercado Pago, lo cual fue el colmo” y con ello ratificó que había sido extorsionado.

Ignacio Gómez pidió a autoridades del Estado de México vigilar el actuar de la policía estatal “extorsionadora”.

Autoridades investigan extorsión

Ante esta denuncia, ‘El Universal’ solicitó una versión oficial de autoridades de la Secretaría de Seguridad mexiquense quienes indicaron que ya investigan este hecho.

Esta denuncia de extorsión ya está en la Contraloría interna de la SS a fin de sancionar al responsable, el cual podría ser ubicado en las próximas horas.