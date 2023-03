Cumbre América Latina ve en la presidencia de España en la UE una "oportunidad" para estrechar lazos

SANTO DOMINGO, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha abogado durante su discurso por este acercamiento, citando como "aliciente" el hecho de que España ocupe en el segundo semestre del año la presidencia de turno del Consejo, que coincidirá también con una reunión de líderes UE-CELAC en julio.

En esta línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ve en la presidencia española una "gran oportunidad" para tender puentes entre dos regiones que tienen "valores compartidos". "Es necesario unir fuerzas y convicciones", ha dicho, en un mensaje en el que ha dado su apoyo a la labor del Gobierno de Pedro Sánchez.

Costa Rica, por su parte, considera a España el "vocero de Latinoamérica en Europa", como ha explicado este sábado su presidente, Rodrigo Chaves, que espera "con gran optimismo" el semestre español en la UE.

ACUERDO CON MERCOSUR

Uno de los frentes abiertos entre América Latina y Europa es el acuerdo comercial con Mercosur, pendiente de aprobación por los recelos de varios Estados miembro de la UE. Paraguay, que forma parte de Mercosur, considera "inaceptable" que no haya ningún pacto final tras más de dos décadas de diálogo.

Así se ha expresado el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, al reclamar "resultados" con "compromisos concretos" para que pueda haber cuanto antes "un acuerdo ambicioso y equilibrado". De él depende que se abran "nuevas perspectivas al comercio".

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha defendido la importancia de este pacto con Mercosur y ha instado a seguir trabajando para cerrarlo, teniendo en cuenta no obstante que "no hay ningún acuerdo comercial que no tenga ajustes" a lo largo de su tramitación.

Costa confía en aprovechar la "oportunidad" que supone la presidencia española en la UE para avanzar en éste y otros ámbitos.