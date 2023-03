Javier Tebas: "El Barça tendría que estar preocupado, necesitamos explicaciones"

"Hay que darle una vuelta al VAR y al arbitraje en general"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, repasó la actualidad del fútbol español este viernes y confesó que el "Barça" debería "estar preocupado" y debería dar "explicaciones" del caso Negreira, mientras que se refirió a la necesidad de "darle una vuelta al VAR y al arbitraje en general".

"No duermo bien desde hace mes y medio por el caso Negreira, me quita el sueño, es el tema más grave reputacional y de integridad de la historia del fútbol español, por la importancia del club, de la categoría. Que el FC Barcelona trasmita tranquilidad, pero a todos. Necesitamos explicaciones, tendrían que estar preocupados", dijo en el Marca Sport Weekend.

El caso que investiga la justicia por los supuestos pagos al exvicepresidente de los árbitros mantiene el ambiente caliente en LaLiga a pesar del parón por selecciones. "Es complicado que Laporta pueda seguir presidente de la entidad sin tanto tiempo dando explicaciones. Es un tema gravísimo. Una cosa es que hayan comprado árbitros, que de eso no hay pruebas, y otra cosa es pagar para influir en el nombramiento de árbitros", apuntó.

Además, Tebas insistió a Laporta que se equivoca en su estrategia. "Es muy difícil que las demandas a periodistas puedan prosperar, es imposible que puedan ser condenados. Se está contando, con mayor pasión cuando estás cerca de la capital, lo que está pasando. La táctica del victimismo no es la más correcta, cuanto más te abrazas a la bandera, más te estás equivocando, con lo que está saliendo", afirmó.

"Es muy difícil que les quiten puntos, porque debe estar en el ordenamiento jurídico nacional. Pero estoy seguro de que FIFA intervendrá. Con la UEFA sobre todo hablo de la Superliga y los clubes-estado. Hay unas normas, no es 'mamoneo'. ¿Será suficiente ya con lo que tienen para no inscribir ya al Barça en la Champions? Depende de ellos. Va a haber unos años de instrucción", añadió.

Por otro lado, el presidente de la patronal se refirió a su tuit celebrando este mismo viernes el triunfo judicial de LaLiga ante el "ser superior" Florentino Pérez, denegadas las medidas cautelares solicitadas por Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club para paralizar el acuerdo entre LaLiga y CVC.

"En el tuit no nombro a nadie. Se me critica mucho por mis tuits, lo utilizo como muchos. Es una forma de comunicarte, más picante. Si alguien quiere saber lo que está pasando está muy bien leer ese auto. Me pone contento por los clubes. Ya se han repartido más de 1.000 millones y queda algo más de 700 y es muy importante para los clubes que tienen también el derecho a crecer. Lo vamos a hacer para ponernos a la vanguardia del fútbol europeo", afirmó.

Además, Tebas recordó lo que le dice siempre a un Al-Khelaifi presente en la conferencia poco antes, que "el PSG es una máquina de poner dinero del gas y hacer trampas con los patrocinios". Sobre el jugador del club parisino Leo Messi y su posible regreso a Barcelona, el presidente de LaLiga vio varios obstáculos.

"En el Barça con la situación que tiene, no puede estar Messi. Y en el PSG tampoco podría. Si no se quita masa salarial. Ojalá vuelva, pero no depende de LaLiga. No vamos a cambiar la norma para que venga Messi. Se puede admitir una rebaja importante de sueldo, pero el Barça tiene que dar salida a jugadores y todavía tiene jugadores por inscribir. (Gavi con ficha del juvenil) Es la medida cautelar que hemos ganado también en Barcelona", explicó.

Tebas también valoró el trabajo de la patronal en las denuncias contra el racismo sufrido especialmente por Vinicius y con la polémica arbitral mostró una preocupación "general". "No está claro el tema del VAR, hay que darle una vuelta. El VAR y el arbitraje en general. Ayer me quedé preocupado porque la RFEF reconocía un fallo en el control en el tema de Negreira", dijo.

"Un cuerpo especial de VAR. El árbitro del campo no está tan concentrado porque piensa que se lo soluciona el de arriba. No hay criterio con las manos. Cuando tienes una profesión de árbitro ya sabes lo que es. No vale decir que es muy difícil. Los cirujanos operan y salen contentos. Si uno no sirve para arbitrar con la presión que puede haber no vale", afirmó.