Portaltic.-Apple lanzará una versión de los AirPods Pro con puerto USB-C en su estuche de carga, según el analista Ming-Chi Kuo

La compañía anunció la segunda generación de los AirPods Pro en septiembre de 2022, que estrenaron el chip H2, gracias al cual se mejoró la experiencia sonora con su función de cancelación activa de ruido y pudo extender su autonomía.

Recientemente el periodista de Bloomberg Mark Gurman adelantó que la compañía planeaba actualizar su dispositivo de audio entre el próximo año y el siguiente para convertirlo en una herramienta enfocada a la salud del oído, con características como la capacidad de obtener datos auditivos.

Ahora Ming-Chi Kuo, otro reconocido analista experto en Apple, ha adelantado que la compañía tecnológica planea lanzar una segunda generación de este 'wearable' con un diseño renovado, ya que presentará un puerto de carga USB-C; y que se espera un envío masivo en el segundo y el tercer trimestre de 2023.

Por otra parte, Kuo ha señalado que el fabricante de Apple "no parece tener planes para ofrecer una versión USB-C de los AirPods 2 y 3 en este momento", según ha compartido a través de su cuenta personal en Twitter.

Conviene recordar que en octubre del año pasado, la Unión Europea (UE) determinó la imposición del cargador único USB-C para la gran mayoría de dispositivos electrónicos portátiles desde finales de 2024; una obligatoriedad que afectará a todos los fabricantes que comercialicen sus productos en los países miembros.

Apple ha aceptado esta norma a regañadientes, asegurando que "no tiene elección" y expresando su disconformidad, debido a que hasta ahora utiliza un puerto propio, Lightning. "Creemos que el enfoque que habría sido mejor medioambientalmente y mejor para nuestros clientes es no tener un gobierno tan prescriptivo", puntualizó en la conferencia anual Tech Live organizada por The Wall Street Journal.