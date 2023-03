Tenis.-Rafa Nadal asegura que "no sabe cuándo volverá", aunque está "incrementando trabajo"

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

"No sé cuándo volveré. Si lo supiera lo diría, pero como no lo sé, no lo puedo decir", ha afirmado en declaraciones a los medios en Palma, antes de participar en la ceremonia de entrega de los primeros Premios Fundación Rafa Nadal.

El tenista de Manacor ha negado que su regreso pueda tener lugar en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde está inscrito, porque "si fuera cierto" lo confirmaría y ha añadido que "las cosas se van viendo día a día".

El ganador de 22 'Grand Slams' se lesionó el pasado mes de enero en el psoas ilíaco durante su segundo partido del Abierto de Australia y la primera estimación de la baja se cifró en alrededor de un mes, aunque, de momento, ha sido cauto y se ha perdido los dos primeros Masters 1.000 de la temporada en Indian Wells, donde fue subcampeón en 2022, y Miami, lo que ha provocado que por primera vez desde 2005 se haya salido del 'Top 10' del ranking de la ATP.