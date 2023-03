Una certificación puede cambiarte la vida, el director de CONOCER explica sus ventajas

En México existe la posibilidad de certificar las competencias laborales gracias a CONOCER

Especialistas advierten que obtener una titulación puede ser tedioso si solo se basa en conocimientos teóricos y no en competencias y capacidades. Hoy por hoy en México existe la posibilidad de certificar las competencias laborales mediante un proceso de evaluación oficial, a partir de demostrar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes individuales que son competentes en un determinado campo laboral.

Concretamente, la institución que dirige la estrategia nacional de la certificación es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, también llamada ‘CONOCER’, y para profundizar sobre sus retos Publimetro platicó con su director, Rodrigo Rojas Navarrete.

A veces nos perdemos entre tanta institución, ¿qué es CONOCER?

— Es una dependencia del gobierno de México que coordina la Secretaría de Educación Pública y que se encarga precisamente de reconocer a las personas sus conocimientos sus habilidades y sus destrezas no importando cómo las adquirieron. Eso es muy importante porque no se necesita ningún documento previo para poder tener una certificación oficial del gobierno de México que acredite sus habilidades. Un ejemplo: no necesitas tener el certificado de secundaria o el certificado preparatoria o el título profesional. Se puede certificar a partir de los 15 años, cualquier persona que quiera someterse a un proceso de evaluación con fines de certificación tiene la posibilidad de hacerlo y se puede certificar en los más de mil 600 estándares de competencia.

¿Por qué es importante certificarse?

— Es importantísimo, así como seguir impulsando la certificación de competencias en México, porque reconoce a las personas, les da un valor a lo que saben hacer, les da también una certeza personal y emocional que su trabajo es reconocido por el Estado mexicano. Además ofrece la posibilidad de acceder a mejores salarios y, por supuesto, facilita la movilidad laboral tanto nacional como internacional porque estas certificaciones, además de ser oficiales, son válidas en este caso en Chile, en Perú y Colombia y, en el marco del Tratado de Libre Comercio, en Canadá y Estados Unidos.

Para el tema de los oficios, la certificación de competencias es muy importante porque le reconoces al plomero, al electricista, al que sabe poner herrajes, pero también le reconoces a un licenciado en Derecho que se especializa en temas de la conciliación laboral sobre los mediadores laborales. Es decir, no somos limitativos.

¿Cuál es su diagnóstico para México en este campo?

— México ha sido pionero en la certificación de competencias. Tan solo esta institución ya cumple 28 años y ha trabajado en este tiempo para que más países se puedan dedicar a estandarizar las funciones y que puedan certificar las habilidades y los conocimientos. Justamente, en el marco de la Alianza del Pacífico, trabajamos en conjunto para que sus certificados y nuestros certificados sean válidos.

Por lo que dice, ayuda a las empresas a encontrar sus perfiles más precisos.

— Identificamos y avalamos a los especialistas en una función en específico. Por ejemplo, en el sector automotriz cada vez nos damos cuenta que ya no contratan tanto al ingeniero industrial, sino que buscan a la persona que está certificada en la función que quieren que desempeñe. Es decir, pueden necesitar a un colaborador para el ensamblaje de puertas, entonces pueden optar por un perfil más específico con un especialista certificado con un documento de la Secretaría de Educación Pública como el mejor ensamblando puertas.

Al final se mejoran los niveles de productividad, se aminoran los riesgos de trabajo y el colaborador con la certificación puede optar a mejores rangos salariales respecto a otros que no lo tengan. Hay un estudio muy interesante de Manpower que indica que las empresas se vuelven más productivas teniendo a colaboradores certificados.

Conocer. Rodrigo Rojas, director de Conocer, institución que se encarga de verificar los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas. (Foto: Especial)

¿Cuánto puede crecer un país con este tipo de certificaciones?

— La competitividad y la productividad del país se va a exponenciar porque se desarrolla a un capital humano que tiene un conocimiento específico.

¿Los mexicanos que se retornan principalmente de EU también se pueden certificar?

— Por supuesto. Quienes han trabajado y aprendieron en el exterior podrán tener un documento otorgado por CONOCER que reconozca a qué se dedicaron. Por ejemplo, agricultura, construcción, temas turísticos e incluso sobre el idioma inglés.

¡México reconoce tu experiencia!

Las habilidades 🛠️y el conocimiento💡 que adquiriste en el extranjero 🌎 es muy valioso, por eso obtén un certificado de competencias laborales 📑.

A través de : https://t.co/LJNcUzOnEF@SRE_mx @ConocerMx @SEP_mx pic.twitter.com/0Uzv7wWbza — IME (@IME_SRE) March 30, 2023

¿Cuánto tiempo se necesita para lograr la certificación?

—Depende de cada uno de los estándares de competencia. Hay algunos que pueden tardar una semana, hay otros que tardan tres días. Siempre es importante verificar en qué se quiere certificar y también los procesos de evaluación que son un gran logro de esta administración. Antiguamente los procesos de evaluación eran de manera presencial, hoy muchos de nuestros procesos de evaluación ya los podemos hacer en en línea —por la computadora— aunque hay otros que evidentemente no se puede.

Ya es un requisito en ciertos campos en CDMX, por ejemplo.

— Sí. En la Ciudad de México para que los motociclistas puedan renovar o sacar por primera vez su licencia de conducir tienen que estar certificados por el CONOCER, porque se han incrementado de manera exponencial los accidentes viales. Ya cualquier persona creía tener las competencias adecuadas para manejar las motociclistas.

¿Cómo es el proceso de certificación?

Por medio de la página electrónica: https://conocer.gob.mx/ se deben seguir estos pasos para iniciar el proceso

1. Ingresa al RENEC y busca tu Estándar de Competencia.

2. Revisa el Estándar de Competencia. Conoce lo que requieres para realizar el proceso.

3. Inicia el proceso. Encontrarás las opciones de Prestadores de Servicios acreditados quienes serán tu guía.

Razones para trabajadores

1. Satisfacer los requisitos del cliente, una autoridad o propios de la organización.

2. Emplear la certificación como medio publicitario para incrementar su prestigio y mejorar su desempeño en el mercado.

3. Desear mejorar la gestión al interior de la organización.

📄 Si ya cuentas con una certificación de competencia laboral pero requieres un duplicado, te compartimos los pasos para realizar este trámite.



👉🏽 ¡Recuerda que puedes contactarnos para brindarte una asesoría personalizada!



☎️ Línea telefónica 55 22 82 02 00 Ext 1258 pic.twitter.com/Naonk637OM — ConocerMx (@ConocerMx) March 28, 2023

Razones de empresas

1. Mantener actualizado a su personal.

2. Estar al día con la evolución de la industria.

3. Motivar y hacer crecer a sus colaboradores.

1,600

estándares de competencia oferta esta dependencia del gobierno federal en todos los sectores productivos, entre ellos automotriz, agroalimentario, educativo y tecnologías de la información.

12 mil

prestadores de servicios en todo el país están acreditadas por el CONOCER para poder llevar a cabo capacitación, evaluación y el proceso de certificación.