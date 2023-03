INAI enfrenta su propio calvario, pausa de Semana Santa los deja en vilo

Este 31 de marzo el INAI podrá dejar de operar por la fatal de acuerdos en el Senado de la República para aprobar los nombramientos de los comisionados del órgano autónomo pendientes por designar.

A escasas horas de que el comisionado Francisco Acuña termine su periodo constitucional, el INAI ya no podrá funcionar porque requiere estar conformado por al menos cinco de sus siete comisionados, como lo estaba hasta ahora y desde hace casi un año ante la falta de nombramiento de dos de sus integrantes.

Las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y participación Ciudadana y Justicia, aprobaron el dictamen porque se propone a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República el listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El documento, que contiene una lista de 51 personas aspirantes, fue remitido a la Jucopo del Senado, con las opiniones de las y los candidatos respecto de su trayectoria laboral y académica, así como las respuestas a las preguntas e información técnica que pueda fortalecer su decisión. La cual está conformada por cinco mujeres y cinco hombres:

María de los Ángeles Guzmán García

Ileana Hidalgo Rioja

María de Lourdes López Salas

Luz María Mariscal Cárdenas

Alma Cristina López de la Torre

Julio César Bonilla Gutiérrez

Jonathan Mendoza Iserte

Luis Gustavo Parra Noriega

José David Cabrera Canales

Salvador Romero Espinosa

Pleno del INAI

Se ampara candidata ante veto presidencial

En la sesión del pleno, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador del grupo parlamentario de Morena, informó a la asamblea que el Senado está impedido para hacer esos nombramientos porque Yadira Alarcón, electa comisionada del Inai al inicio de marzo y cuya designación fue objetada por él presiden Andrés Manuel López Obrador, se amparó y fue concedida la suspensión.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Santos, concedió la medida cautelar a Alarcón Márquez solicitanada en el juicio de amparo que promovió contra el veto presidencial, de acuerdo con la notificación publicada en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La medida cautelar que se concede no suspende cualquier otro acto diverso al señalado en la demanda y no implica que la quejosa pueda asumir el cargo y percibir la contraprestación correspondiente, toda vez que, conforme a las normas que establece el procedimiento, el cargo se asume únicamente cuando transcurrán diez días hábiles posteriores al nombramiento, y el presidente no presente objeción”, indica el documento.

El juez fijó para el 13 de abril la audiencia en la que determinará si se concede una suspensión definitiva Yadira Alarcón. Por lo que con la medida cautelar se detiene el proceso de elección de uno de los nuevos comisionados del INAI hasta que no se resuelva el amparo.

Ante esta situación, el panista Damián Zeda dijo que si uno de los candidatos promovió un amparo y le otorgaron la suspensión, es obligación legal del Senado suspender la designación, pero esta no aplica para el segundo nombramiento pendiente.

Otro asunto relacionado es el otro amparo que promovió Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI, para obligar al Senado a nombrar a los nuevos comisionados.

El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX ordenó a la Jucopo del Senado a designar a los comisionados del INAI en un plazo máximo de tres días.

El Inai interpuso una controversia constitucional ante la SCJN para que acelere la designación de los comisionados y para que les permita sesiona con mayoría simple, es decir con cuatro comisionado.