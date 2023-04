Identifican a víctimas tras desplome de globo aerostático en Teotihuacán

Después de que un globo aerostático se desplomó tras incendiarse en el municipio de San Martín, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex); las autoridades identificaron a tres de las víctimas, entre ellas, una menor de edad.

En Twitter se comenzó a viralizar la imagen de una familia que se tomó una fotografía justo antes de subir a dar un paseo en el globo aerostático que se desplomó en Teotihuacán, después de que la canastilla quedó totalmente envuelta por las llamas del incendio.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, las tres víctimas identificadas pertenecían a la misma familia, conformada por José, Viridiana y Regina, quienes llegaron a San Martín Teotihuacán desde la Ciudad de México (CDMX) para disfrutar de un paseo en globo.

LAS VÍCTIMAS del GLOBO AEROSTÁTICO de #TEOTIHUACÁN

Así se fotografiaron antes de iniciar el vuelo.

Era una familia q llegó de CDMX.

Son José, su esposa Viridiana y su hija Regina.

José y Viridiana murieron.

Agentes de @SS_Edomex y personal de @FiscaliaEdomex trabajan en el lugar. pic.twitter.com/ZU1qaGLdaE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 1, 2023

Justo antes de iniciar el vuelo, la familia se tomó una foto frente al globo aerostático, la cual fue encontrada en el piso de la zona arqueológica después del incidente, en el que las autoridades confirmaron que José y Viridiana, padres de Regina, perdieron la vida; la menor de edad está lesionada.

De acuerdo con testigos que grabaron el video, algunas personas se lanzaron desde el aire para evitar quemarse en el incendio, mientras otras no lo lograron, sin embargo, las autoridades no han confirmado cómo ocurrieron los hechos; hay otras dos personas lesionadas que no han sido identificadas.