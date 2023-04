Diputado que propone ley antibullying es exhibido como acosador escolar

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Rubio, fue acusado por un usuario de Twitter de incongruencia por presentar una iniciativa para elevar las sanciones por acoso escolar, pero en su época de estudiante de preparatoria el legislador ejerció bullying en su contra.

Por medio de su cuenta de Twiter, el diputado invitó a sus seguidores a conocer su iniciativa que propone castigar hasta con 5 años de cárcel, pero uno de los usuarios de esa red lo increpó.

El usuario Charly Islas, quien en su descripción afirma que es abogado, contestó la publicación de Rubio y le preguntó la razón por la cual lo acosaba cuando estudiaban juntos la preparatoria.

“¿Y porqué me hacías #bulliyng sin deberla ni temerla en la Prepa de @LaSalle_MX #Salón22? Y no digas que no te acuerdas. No te acuerdas porque no te conviene, soy #panista y no es envidia. Que la gente y la prensa deba saber como eres de verdad ¡hipócrita!”.

¿Ya conoces mi iniciativa respecto al acoso escolar?



Te invito a que te enteres vía @PublimetroMX👇🏻https://t.co/gS11RoiuIx pic.twitter.com/50j0BcuJji — Ricardo Rubio (@ricardorubiot) March 8, 2023

El reclamó fue contestado por el diputado, quien respondió Islas tiene como pasatiempos favorito molestar a la gente en esa red social.

“Revisando tu perfil me doy cuenta que unos de tus pasatiempos favoritos es molestar a la gente. No perdonas ni a tu familia… deplorable. ¡Atiéndete y deja de molestar!”.

El diputado no paró ahí, luego de un intercambio de insultos, Ricardo Rubio lo acusó de ejercer bullying en contra de su propia familia.

“Síguete hundiendo, le haces bulling a tu propio hermano… que vergüenza. Tal parece que lo que más te choca es lo que más te checa.

“Además bonita forma de expresarte, que vergüenza que te digas de @LaSalle_MX, no creo que esos sean los valores de ‘Fe, Fraternidad y Servicio’ que se te enseñaron. De verdad atiéndete, tienes mucha ira, frustración y resentimiento, lo que te convierte en un criminal en potencia”, arremetió Rubio.