La NBA investiga a los Mavericks por sus bajas ante los Bulls

BERLÍN, (dpa/EP)

La NBA está investigando a Dallas Mavericks por sus descartes y bajas en la derrota del pasado viernes ante Chicago Bulls (115-112), que les dejó fuera de los 'Playoffs' para presuntamente beneficiarse de tener mejores opciones en el futuro 'Draft'.

La derrota le aseguró a Dallas perderse el torneo del 'PlayIn' pero mantener su puesto número 10 en la lotería del 'Draft' de 2023, aún debiendo a los New York Knicks una selección protegida 'Top 10' como parte de un intercambio en 2019 para adquirir a Kristaps Porzingis.

Los Mavericks dejaron fuera de la convocatoria a Kyrie Irving, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber y Christian Wood, mientras que Luka Doncic solo jugó el primer cuarto en el American Airlines Center.

El entrenador de los 'Mavs', Jason Kidd, lo había calificado de "decisión organizativa". "No es tanto agitar la bandera blanca. Es que las decisiones a veces son difíciles en este negocio. Intentamos construir un equipo campeón. Con esta decisión, quizá hayamos dado un paso atrás. Pero esperemos que nos lleve a seguir adelante", indicó.

El propietario, Mark Cuban, había negado previamente que su equipo se hundiera deliberadamente. "Los chicos no quieren hacer eso. Los jugadores no van a hacer eso. Los jugadores no hacen eso", señaló.

Sin embargo, la liga está investigando el asunto, según el portavoz de la NBA Mike Bass. "La NBA inició hoy una investigación sobre los hechos y circunstancias que rodearon a las decisiones de la plantilla de los Dallas Mavericks y su conducta en el partido de anoche entre Chicago Bulls y Mavericks, incluyendo las motivaciones detrás de esas acciones", dijo Bass.

Kidd ya ha confirmado que sus jugadores estrella tampoco participarán en el último partido de la temporada que Dallas disputará el domingo contra San Antonio Spurs.