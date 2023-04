Corea del Sur pedirá a EEUU "medidas apropiadas" una vez finalice la investigación sobre las filtraciones

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Una vez los dos países acaben de investigar la situación, nuestra intención es pedir a Estados Unidos que tome las medidas necesarias", ha indicado un portavoz de Yoon en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Así, ha manifestado que "estas medidas" serán puestas en marcha teniendo en cuenta "la relación de confianza establecida entre los dos aliados" a medida que avanzan las pesquisas.

Las palabras del presidente llegan después de que los periódicos estadounidenses 'The New York Times' y 'The Washington Post' publicaran una serie de documentos que revelan, en el caso de Corea del Sur, que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del país norteamericano estuvo interceptando comunicaciones del Gobierno surcoreano sobre el posible envío de ayuda a Ucrania en el marco de la invasión de Rusia.

En este sentido, la Presidencia surcoreana ha matizado ahora que gran parte de la información filtrada gira en torno, precisamente, a la guerra en Ucrania. "Si hay gente que está tratando de sobredimensionar este asunto de cara a la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos con el objetivo de socavar nuestra alianza se topará con la resistencia de muchos", ha asegurado el alto cargo.

Las autoridades de Corea del Sur han explicado que el país asiático no ha decidido aún si suministrará armamento a Ucrania y han puntualizado que, de momento, han optado por mantener su política inicial de enviar ayuda únicamente humanitaria.

Además, ha negado las acusaciones de la oposición de que existen brechas de seguridad en la Presidencia desde que Yoon llegó al cargo y ha garantizado que la nueva ubicación de la Presidencia "es más segura que el complejo presidencial anterior".