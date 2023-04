Míchel: "Hemos hecho muchísimas cosas bien, el equipo ha tenido personalidad"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"La valoración es muy positiva. Pienso que hemos hecho muchísimas cosas bien ante un Barça al que es difícil quitarle la pelota y cuando la hemos tenido, hemos sido capaces de progresar. Es un punto muy positivo y hacerlo con la portería a cero me gusta mucho porque no nos hemos encerrado demasiado", advirtió Míchel en rueda de prensa.

El técnico madrileño recalcó que, aunque no tiraron "a puerta", sí tuvieron "tres situaciones de bastante peligro", y alabó el trabajo defensivo. "El equipo ha tenido personalidad y en los momentos en los que ellos te hunden porque tienen un potencial impresionante, hemos sabido defender bien los espacios y el área. Han tirado 18 veces, pero sólo tres a puerta", detalló.

El exjugador también advirtió que "en los diez primeros minutos" del partido el marcador podría haber reflejado "un 1-1 o un 2-2". "Hemos ido a por ellos y ellos a por nosotros. Creo que tengo que pagar algo a los chicos porque les he dicho que era imposible empatar a cero en el Camp Nou y más siendo nosotros mismos", expresó.

"Empatar aquí y en el Bernabéu nos dice que como equipo hemos competido bien en estos partidos, seguro que la afición se va orgullosa a la cama. Creo que tengo un equipo maravilloso y capaz de ganar a cualquiera", añadió Míchel, que sufrió "mucho" porque sabe "del potencial" azulgrana.

Y pese al punto que les deja a ocho del descenso, advirtió que "queda mucho" para lograr la permanencia. "Ellos se han puesto a 13 del Real Madrid y no escuchareis a Xavi decir que han ganado la Liga. Son diez partidos y me importan las sensaciones, así que estoy convencido de que vamos a acabar bien la temporada. Es un punto más, pero no nos podemos parar", subrayó.

Finalmente, el entrenador del Girona elogió a Oriol Romeu, al que comparó con Sergio Busquets porque también "hace mejor a los demás". "Como entrenador es un placer verles desde fuera porque lo hacen todo bien por y para el equipo, creo que los dos han hecho una exhibición de como se juega ahí", opinó, recordando también que Arnau Martínez tiene "19 años y juega con una personalidad brutal".