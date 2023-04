Nico Williams: "No deseo a nadie que le pase lo que a mí"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"La afición me ha coreado en estos días y he sentido mucho su apoyo. Estaba un poco mal, no deseo a nadie que le pase lo mismo que a mí y espero que no sigan pasando estas cosas. Somos seres humanos y podemos fallar", manifestó en el canal de DAZN en Twitch.

Cabe recordar que la agencia de representación del futbolista, "de manera consensuada" con el jugador, pidió "erradicar" de las redes sociales "los insultos y las faltas de respeto", porque "no todo vale", después de "desactivar sus perfiles" tras la "presión" que supuso la eliminación de la Copa del Rey.

Por otro lado, el delantero comentó, sobre esa eliminación copera, que se notaba que San Mamés estaba a rebosar y que había ganas de alcanzar la final. "Pero yo era el primero que quería lograrlo", reconoció.

En cuanto a su crecimiento en el club bilbaíno, recordó que su sentimiento por el Athletic Club es "muy fuerte" y que para él, su equipo, lo es "todo". "De todos modos, llevo a penas una temporada teniendo más minutos y aún no sé qué quiero hacer con mi vida", se sinceró.

Sobre su nuevo peinado, explicó que no gustó en casa. "La primera vez que mi padre me vio el pelo no le gustó, me dice 'el rubio'. En el vestuario Álex Berenguer se inventó el de 'patatas fritas'", desveló.