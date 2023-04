Roberto Bautista no puede con Alexander Zverev y deja sin españoles el Masters 1000 de Montecarlo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El jugador castellonense sigue sin poder ganar dos partidos de forma consecutiva desde el pasado Abierto de Australia y, tras sus apuros en su estreno, de casi tres horas, no pudo con un rival que intenta recuperar su nivel tras su grave lesión en las semifinales del pasado Roland Garros y que le derrotó por quinto partido consecutivo.

Bautista, que no se medía a Zverev desde 2018, se topó con la fortaleza al servicio del de Hamburgo, que conectó once saques directos y que apenas dio opciones en el primer set. El alemán conectó en este parcial ocho de sus once 'aces', no concedió ni una sola pelota de rotura a su rival y sólo perdió nueve puntos con el saque.

El de Castellón intentó contrarrestarlo también desde el servicio y por momentos lo logró, pero al contrario que su oponente, ofreció un par de resquicios, uno de los cuales lo aprovechó el germano para lograr el 'break' clave que le permitió hacerse con el primer parcial.

En el segundo, el tenista español trató de aprovechar la bajada de la efectividad del servicio de Zverev, lo que le sirvió para contrarrestar la rotura que sufrió en el quinto juego. Sin embargo, el alemán le volvió a apretar en el siguiente para romper de nuevo, una ventaja que ya no desperdiciaría para cerrar el partido y dejar el cuadro de Montecarlo sin representantes de la 'Armada'.