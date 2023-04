Taiwán alerta de que China se prepara para "lanzar una guerra" contra la isla

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, a la que ha señalado que las autoridades chinas "parecen estar preparándose para una contienda". "Si miramos a estas maniobras militares vemos que tratan de lanzar una guerra", ha sostenido.

"El Gobierno taiwanés ve al Ejército chino como una amenaza que no puede ser aceptada, y por eso la condenamos", ha destacado antes de matizar que, no obstante, los líderes chinos "tendrán que pensárselo dos veces antes de usar la fuerza contra Taiwán". "No importa si es en 2025 o en 2027 o incluso después, Taiwán debe estar preparado en todo momento", ha dicho.

Durante los ejercicios militares de esta semana, la Armada de China ha realizado simulacros de ataques con cazas desplegados desde un portaaeronaves. Las maniobras fueron puestas en marcha el sábado, un día después de que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, volviera de su gira de diez días por países de Centroamérica y su visita a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, así como otros congresistas estadounidenses.

Pekín ha descrito estos ejercicios como una clara "alerta para las fuerzas separatistas de Taiwán y aquellas que busquen interferir en los asuntos internos del país" y ha reiterado la importancia de "defender la soberanía nacional y su integridad territorial".

Al ser preguntado sobre el coste político de la visita de Tsai a Estados Unidos, Wu ha matizado que China "no puede dictar cómo hace amigos Taiwán". "No pueden dictar tampoco el apoyo que desean darnos", ha aseverado.

A medida que aumentan las tensiones entre China y Estados Unidos en torno a Taiwán, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha indicado que Washington defenderá la isla por la vía militar "en caso de que fuera necesario", si bien la Administración ha recalcado que se adhiere al principio de 'una sola China'.