¡Sin rastro! Desaparece rapera en CDMX; suman 156 desapariciones de mujeres en 2023

La desaparición de Ana Arizbeth Soto Font de 19 años edad, mejor conocida como “Inof” por su participación en eventos de improvisación de rap, se suma a las más de 600 desapariciones de mujeres ocurridas en la Ciudad de México entre 2022 y los primeros meses de 2023 .

Entre el 1 de enero y el 13 de abril del año en curso 156 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en la CDMX , de las cuales se encontraron 26 con vida; seis permanecen en calidad de no localizas; y 124 siguen desaparecidas según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Aunque en la CDMX desaparece al menos una mujer cada día, la capital no es el foco mediático de los casos de desapariciones; no obstante, la ciudad no está exenta de la crisis que aqueja a distintas regiones del país. Solo el 2022 dejó un saldo de mil 296 personas desaparecidas y no localizadas (769 hombres y 523 mujeres) en las calles de la metrópoli.

De acuerdo con el RNPDNO, el 45.77% de las desapariciones en la CDMX durante 2023 han sido de mujeres, siendo las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y GAM las que registran mayor índice de casos registraron en los primeros 102 días del año con 28, 18 y 26 casos respectivamente.

La desaparición de “Inof”

Según las fichas compartidas por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Comisión de Búsqueda de Personas la CDMX, la desaparición de “Inof” se reportó el pasado 8 de abril en la colonia Olivar del Conde en la alcaldía Álvaro Obregón.

Solicitamos su colaboración para la localización de Ana Arizbeth Soto Font, fue vista por última vez en la Alcaldía Álvaro Obregón



¿Tienes información? ¡Comunícate a los teléfonos!

55 7468 8400,

55 6357 9282,

55 6357 8079,

55 6357 0525.#HastaEncontrarte

#BúsquedaCDMX pic.twitter.com/8LsSfqvCbm — Comisión de Búsqueda CDMX (@busqueda_cdmx) April 13, 2023

Familiares de la joven lograron obtener la última ubicación de la Ana Arizbeth el 8 de abril a la 15:00 horas en el municipio mexiquense de Ecatepec, en la cercanías de los metros Río de los Remedios y Múzquiz, donde presuntamente habría abordado un mototaxi con rumbo a la colonia Nueva Aragón. Sin embargo, pese a que se halló al mototaxista , los deudos reportaron que a este no se le proceso o llevó a una instancia oficial para rendir su declaración.

El 12 de abril los hermanos de la mujer de 19 años que lleva más de cinco días desaparecida lograron conseguir grabaciones de las cámaras del último lugar en donde se vio a Ana Arizbeth gracias a los vecinos del lugar. No obstante, señalaron que las autoridades les indicaron que se le ubicó “supuestamente” en cámaras del C5 la noche del 11 de abril entrando en una calle sin cámaras de la colonia San Felipe de Jesús en la alcaldía Gustavo A. Madero

“Hemos insistido continuamente a las autoridades de la CDMX y del Estado para facilitar su búsqueda por las cámaras, pero hemos recibido pocas respuestas de su parte, seguiremos insistiendo hasta saber la locación de mi hermana en tiempo real”. — Señaló en sus redes sociales el hermano de Ana Arizbeth Soto Font, desaparecida el pasado 8 de abril.

Como en el caso de “Inof”, cientos de familias y amigos de los desaparecidos son quiénes empujan las diligencias mientras que las autoridades locales y federales minimizan la crisis.

Para este 13 de abril se organizaron brigadas de búsqueda para localizar a la joven rapera en los alrededores de los metros Río de los Remedios y Múzquiz, zona donde se le vio por última vez. Mientras que para el viernes 14 de abril se tiene prevista una manifestación a las 14:00 horas en las afueras de la FGJ de la CDMX.

