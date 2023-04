Manuel Uruchurtu, el mexicano que murió en el Titanic

Oficialmente, cerca de mil 500 personas murieron en el hundimiento del RMS Titanic, la tragedia marítima civil más importante del mundo ocurrida la noche del 14 y madrugada del 15 de abril. Entre ellos, se encontraba un hombre mexicano, de nombre Manuel Uruchurtu.

El Registro Civil de la Ciudad de México cuenta con una carta digitalizada, firmada por el abogado Emeterio de la Garza junior, solicitando emitir el acta de defunción de Manuel Uruchurtu, donde se acredita que viajaba en el RMS Titanic, y donde se corrobora que falleció en la tragedia. Su cuerpo jamás fue encontrado.

Muerte de Manuel Uruchurtu. El diputado mexicano falleció en el naufragio del Titanic y así lo reportó la prensa de la época. (Periódico "El Diario" del 18 de abril de 1912, Página 2)

De acuerdo con el documento del Registro Civil de la Ciudad de México, “el señor licenciado Don Manuel R. Uruchurtu salió de esta Ciudad de México, el día 20 de febrero para Europa, y al regresar, embarcó el día 10 de abril, en el vapor ”Titanic” de la línea White Star que naufragó cerca de las costas de Terranova, pereciendo el licenciado Uruchurtu entre las numerosas víctimas del desastre”.

La carta certifica documentos y pide que se pueda levantar “el acta de defunción relativa que servirá para abrir el juicio de sucesión y para declarar el estado civil de la señora esposa y de los hijos del finado”.

Entre los once documentos presentados para comprobar el fallecimiento de Uruchurtu, se encuentra una carta dirigida a su esposa Gertrudis Caraza de Uruchurtu, fechada en Paris, Francia, el 26 de marzo de 1912, en la que le avisa que se embarcará en Chebourg (Francia) el día 10 de abril próximo, en la mañana, en el vapor “Titanic”.

Naufragio del Titanic. Publicación: "Novedades: revista literaria y de información gráfica", con fecha del 24 de abril de 1912 (Hemeroteca Nacional Digital de México )

También se tenía, en aquél momento, “un cablegrama procedente de Chebourg enviado por el señor licenciado Uruchurtu, fechado el diez de abril de 1912, dirigido a Uruchurtu (Don Remigio, su hermano) encargado de su despacho sito en el Edificio ‘La Mexicana’, y que dice, ‘Embárcome’”.

Remigio R. Uruchurtu, hermano de Manuel Uruchurtu, envió un par de cablegramas a la empresa The White Star Line en Nueva York. “El primero dice: ‘Suplico informarme si pasajero ‘Titanic’ licenciado Uruchutu pereció o salvó'; y el segundo dice: ’Refiérome mi cable fecha veinte actual suplicándoles nuevamente informes sobre pasajero ‘Titanic’ licenciado Manuel Uruchurtu. Answer Collete’”, se lee en el texto.

Ambos dos cablegramas fueron contestados en uno solo por The White Star Line que dice: “Have Not Found Body Manuel Uruchurtu up to present”. El mismo cablegrama trae la traducción que es: “No se ha encontrado hasta hoy el cuerpo de Manuel Uruchurtu”.

El nombre del diputado estaba en la lista de pasajeros, pero jamás apareció en la lista de rescatados, ni con vida ni fallecidos.

La carta digitalizada se puede leer en el sitio del Registro Civil de la Ciudad de México.