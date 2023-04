Da Empoli, autor de 'El mago del Kremlin': "Putin no puede imponer un nuevo orden en un Ucrania, pero sí el caos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado el escritor este lunes en una rueda de prensa en Madrid, donde presenta el libro con el que ha ganado el Premio Goncourt Elección de España 2022, un estudio sobre el poder ruso que escribió antes de que estallase la invasión rusa en Ucrania.

Sobre este conflicto, Da Empoli ha señalado a un "error de evaluación enorme" de Putin sobre la invasión en Ucrania, pues, a su juicio, el presidente ruso creía que iba a poder "imponer un nuevo orden rápidamente" porque pensaba que el Ejército ucraniano era "más débil" y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, un "payaso, un cómico que huiría enseguida".

Esto, ha avisado, "no significa que Putin vaya a perder la guerra", pues puede imponer un caos en el que él se siente muy cómodo y que se le ha visto ya practicar a lo largo de su recorrido, "por ejemplo en sus intervenciones e injerencias digitales en Europa".

"Putin quería librar una guerra muy corta, hoy quiere librar una guerra muy larga. Ha cambiado de una estrategia a otra", ha advertido el escritor, quien ha precisado que una de las ideas de su novela ha sido ahondar en las dinámicas del poder que es "similar en diferentes contextos".

En este sentido, ha incidido en que para "tomar el poder", los líderes tienen que "entender las situaciones y a los demás", mientras cuando se tiene el poder "se pierde esa capacidad". "Y eso es lo que han visto los neurocientíficos, es decir, cuando miden la actividad del cerebro de las personas que tienen poder, han visto que hay zonas del cerebro de estas personas que están menos activas, son las zonas vinculadas a la empatía", ha explicado.

Para Da Empoli, esto ha sucedido en Rusia, donde Putin ha estado en el poder 23 años "con muy pocos controles y límites", cada vez "más aislado". "En las democracias europeas ponemos límites e intentamos que la gente no permanezca demasiado tiempo en el poder. En Rusia, ponen menos límites", ha subrayado.

Precisamente, este análisis del poder expone en 'El mago del Kremlin', donde desvela los entresijos de la era Putin de la mano de Vadim Baranov, un asesor del régimen que convierte todo un país en un teatro político, donde la única realidad es el cumplimiento de los deseos del Zar. Arrastrado por los misterios del sistema que ayudó a construir, este personaje intenta escapar.

En el libro, presenta a unos personajes que consideran que "un imperio como el ruso, requiere ser dirigido con mano de hierro, algo recurrente si se observa la historia de Rusia".

EN RUSIA GUSTA EL PODER "MONOCRÁTICO"

"Putin ha sabido reactivar esto. De hecho si nos remontamos a una figura anterior (el último líder de la URSS, Mijail) Gorbachov, era muy popular en Estados Unidos y en Europa, pero para nada en Rusia también por elementos como que salía con su mujer, que era una especie de primera dama con influencia sobre su marido, algo inusual en Rusia. Eso gustaba mucho aquí y en Rusia nada porque aprecian mucho más el poder monocrático", ha apuntado, para recordar que Putin se divorció de su pareja y después ha proyectado "una imagen de soledad".

Por otro lado, Da Empoli ha hecho hincapié en que para el personaje principal de su novela, Vadim, se ha inspirado en el asesor y ex viceprimer ministro ruso, Vladislav Surkov, si bien ha aseverado que lo ha cambiado mucho, sobre todo respecto a su vida personal, y le ha involucrado en hecho históricos "reales" pero de los que no fue precursor: "Lo he convertido en un gran asesor".

En este sentido, el escritor ha defendido que se trata de una "novela" con distintos acontecimientos reales en los que "ha mantenido los nombres reales cuando se ha ceñido a quienes realmente los hicieron".

En concreto, sobre el personaje que ha creado, ha defendido que ha optado por un perfil "particular" cuyo trabajo de propaganda política "se asemeja a una especie de performance de arte contemporáneo", a diferencia de lo que sería un asesor de Putin en la vida real.

"Un personaje así es muy interesante para esta construcción simbólica del mito moderno, de la manipulación, del uso de los nuevos medios y de las redes sociales", ha indicado, para ahondar en que este hace "contraste" con un perfil como el de Putin.

PUTIN, UN "HOMBRE DE GUERRA"

"Putin es premoderno, es decir, no está en las redes sociales. Putin es un hombre de guerra que no tiene reparos a enviar al frente de Ucrania a morir a la cantidad de jóvenes que haga falta para defender un poco de territorio", ha sostenido al respecto, para aseverar que el narrador de su novela "habla del poder de cerca, pero a distancia".

Da Empoli también ha puntualizado que "la única previsión" de la guerra de Ucrania que ha hecho en libro, aunque no hablando en concreto del conflicto, ha sido la entrada del poder ruso en una fase "violenta y de manipulación sin sutilezas".

En este sentido, ha explicado que si bien la invasión de Crimea de 2014 se hizo, con Surkov como asesor, de forma "mucho más ambigua", ese sello se abandonó con la salida de este justo un año antes de la invasión de Ucrania, lo mismo que ocurre en su novela, donde vaticina que un perfil como el de Vadim Baranov "tenía que estar expulsado" antes de llegar a esta fase de "fuerza bruta".

Por último, Da Empoli ha destacado que "narrar la historia de Putin y la historia de estas dos décadas de poder" en forma de novela, le parece "mucho más adecuado porque permite entrar en la mente de los personajes".

Así, ha sentenciado que 'El mago del Kremlin' ha supuesto para él un "punto de inflexión" y un proceso "vertiginoso" que quiere repetir.