López Obrador atribuye la matanza en la piscina de Guanajuato a la lucha de bandas por el narcotráfico

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Cuando hay consumo de drogas, hay más homicidios, más violencia. El caso de Guanajuato es eso, lamentablemente", ha dicho el mandatario mexicano, quien ha vuelto a defender la puesta en marcha de políticas sociales, más allá de las coercitivas, para atajar este problema.

"Hay una lucha entre grupos, entre bandas, por ese mercado, y por eso enfrentamientos constantes y asesinatos", ha contado López Obrador, quien ha explicado que entre las causas de este consumo está también la necesidad de muchos trabajadores de combatir el cansancio que les produce largas jornadas laborales.

"Cuando dije 'abrazos, no balazos' me consideraron un marciano. Está demostrado que las estrategias que usan nada más la fuerza, no funcionan", ha dicho durante su habitual comparecencia matutina ante los medios, desde donde ha vuelto a señalar al expresidente Felipe Calderón y su guerra "irresponsable" contra el narcotráfico.

"El llamado 'Plan Mérida', la cooperación de Estados Unidos a México consistente básicamente en enviarnos armas, hasta de contrabando, con el operativo 'Rápido y Furioso'. El resultado fallido. No, vamos a seguir con la política de bienestar", ha enfatizo del presidente mexicano.

"Si logramos reducir el consumo de drogas, vamos a estar garantizando la tranquilidad en las familias y la paz en nuestro país", ha explicado López Obrador, quien ha puesto como prioridad "atender las causas" por las que los jóvenes recurren al consumo de drogas.

"Esto tiene que ver con una concepción distinta, a lo que, por lo general se aplica en todo el mundo, de querer resolver los problemas sociales, culturales, con medidas coercitivas, querer enfrentar la violencia con la violencia, cuando hay que enfrentarlo haciendo el bien", ha expuesto.

López Obrador ha señalado que van a reforzar las campañas de concienciación, así como las políticas de cooperación con Estados Unidos para frenar, por ejemplo, el consumo de fentanilo. Si bien ha expresado que existen diferentes concepciones en ambas administraciones sobre cómo abordar esta situación.