"Love Is Blind" sufre largo retraso de episodio en vivo

LOS ÁNGELES (AP) — El amor no es paciente, el amor no es amable... al menos si se le pregunta a los aficionados de la serie de Netflix “Love is Blind”.

Los espectadores tuvieron que esperar más de una hora para poder ver el episodio especial en vivo con la reunión del elenco de la temporada 4, el segundo evento en vivo en la historia de Netflix en su propia plataforma.

“Love Is Blind: The Live Reunion”, presentado por Vanessa y Nick Lachey, debía transmitirse desde Los Ángeles a las 5:00 de la tarde, hora del Pacífico de Estados Unidos. Los suscriptores de Netflix pudieron conectarse a una sala de espera 10 minutos antes del inicio de la transmisión —y quienes lo hicieron seguían ahí una hora después. El programa finalmente comenzó a transmitirse, aparentemente en vivo, alrededor de las 6:16 de la tarde, hora del Pacífico, aunque algunos usuarios de Netflix de igual forma reportaron dificultades para acceder al contenido.

“Lamentamos llegar tarde”, dijo Vanessa Lachey, la única referencia a la demora durante la transmisión.

“Para todos los que se quedaron despiertos hasta tarde, se levantaron temprano, renunciaron a su domingo por la tarde… lamentamos muchísimo que Love is Blind Live Reunion no haya resultado como lo habíamos planeado”, tuiteó Netflix a las 6:29 de la tarde, hora del Pacífico. “Lo estamos filmando ahora y lo tendremos en Netflix tan pronto como sea humanamente posible. Nuevamente, gracias y lo lamentamos”.

De momento, Netflix no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el retraso. La primera transmisión en vivo de Netflix, “Chris Rock: Selective Outrage” no tuvo ninguna aparente dificultad técnica.

En Twitter, Netflix reconoció la demora sin dar ninguna explicación. Dos minutos después del horario programado, el servicio prometió que el episodio estaría al aire en 15 minutos. Siete minutos después, la compañía tuiteó: “Les prometemos que #LoveIsBlindLive valdrá la pena la espera..." junto con una fotografía de los “villanos” de la temporada.

La más reciente actividad en la cuenta fue un retuit de la congresista federal Alexandria Ocasio-Cortez bromeando sobre el retraso. Con el horario de final de episodio acercándose, la cuenta no hizo nuevas publicaciones y se mantuvo así una vez que comenzó la transmisión, hasta el tuit en que ofrecieron disculpas.

Antes de que el programa finalmente saliera al aire, Vanessa Lachey realizó una breve transmisión en vivo por Instagram, quizá de manera irónica, desde el set para tratar de atraer a los televidentes a que permanecieran en sintonía, indicando que la demora era un problema técnico en una publicación en que agradeció la paciencia de los espectadores.