Conoce a un hombre que lleva más de dos décadas caminando descalzo

Cuéntenos su historia. ¿Qué le llevó a llevar un estilo de vida descalzo?

- Tengo juanetes muy severos... genéticamente, no por culpa de un mal calzado. La articulación ha rotado, de modo que mi dedo gordo no soporta bien el peso. Cualquier zapato de suela maciza me obliga a llevar el peso en el lugar equivocado, por lo que mis tendones medios se inflamaban constantemente. Cuando estoy descalzo puedo controlar mejor dónde se distribuye el peso. También tengo problemas de integración sensorial. La respuesta de mis pies me ayuda a calmar los nervios. Por último, sentir el suelo bajo los pies tiene un componente meditativo y de oración. Hay incomodidad, pero aprendes a hacer las paces con ella.

¿Cómo cambió su vida después de descalzarse?

- Nunca me pareció tan dramático. Siempre he sido fotógrafo, así que caminar con una cámara y trabajar me hizo consciente de lo que me rodeaba. Nunca he caminado distraído, siempre estoy observando e interactuando con lo que me rodea. Además, siempre he hecho ejercicio, pilates y he prestado atención a lo que hacía mi cuerpo y a cómo se movía. En muchos sentidos, estoy hecho para esto.

¿Se ha encontrado en alguna situación extraña por no usar zapatos?

- A menudo son conversaciones con gente que me pregunta si soy bailarín, artista marcial o circense. Se me han acercado desconocidos y me han preguntado si podían tocarme la planta del pie. Si estoy en una estación de tren, no es raro que la gente se me acerque para preguntarme si necesito ayuda o dinero. La gente suele ser muy amable. Pero a veces me piden que abandone una tienda.

¿No es peligroso andar sin zapatos en una gran ciudad? Hay muchas bacterias en la calle, objetos afilados, etc.

- La gente suele tener miedo a los “gérmenes”. Yo nunca he tenido una infección, y rara vez me enfermo, ni siquiera un resfriado. Sí, hay objetos afilados, pero es un proceso aprendido, no andas por ahí como la gente normal. El movimiento tiene que ser disciplinado pero fluido. No se camina en línea recta, sino entretejiendo y rodeando lo que hay delante.

Lleva un par de sandalias sueltas en el coche. ¿Cuándo se las pone? ¿Se siente cómodo con zapatos?

- En el gimnasio, llevo zapatillas “Vibram Five Finger”. Los dueños me permiten ir descalzo (daba clases de pilates y estaba descalzo). Pero los socios que no me conocen probablemente harían cola en la recepción para quejarse al director. Así que no suelo entrenar más de 45 minutos y, cuando salgo, me quito los zapatos y vuelvo a descalzarme.

¿Promueve usted un estilo de vida descalzo?

- No estoy “promoviendo un estilo de vida descalzo”. Requiere cierto esfuerzo y disciplina. No creo que la mayoría de la gente quiera hacer ese esfuerzo. Lo que promuevo es que hago lo que hago para adaptarme a lo que necesito para vivir mi vida. La mayoría de la gente necesitará algún día adaptaciones como, por ejemplo, gafas, audífonos, una silla de ruedas o un bastón. Ahora son más aceptables socialmente. Pero muchas personas se sienten avergonzadas por las adaptaciones que puedan necesitar. Prefieren luchar, sentirse incómodos y heridos en lugar de pedir lo que necesitan para poder vivir más plenamente. Sólo pido que todos seamos un poco más generosos, pacientes y tolerantes con las personas que nos incomodan por ser diferentes.