Irene Montero advierte al PSOE que el apoyo del PP a su reforma del sí es sí demuestra que es un "retroceso en derechos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la ministra ha explicado que su "obligación" es "no perder la esperanza" sobre un acuerdo de Gobierno en esta materia y, por ello, según ha indicado, sigue pidiendo a los socialistas una modificación de la norma "unitaria" que "mande un mensaje contundente a la ciudadanía" que de "los derechos feministas no se negocian con el PP".

"Hoy el señor Patxi López ha dicho al PP, 'ustedes se han posicionado en contra de todos los avances que ha hecho este país en los últimos años'. Pues si mañana van a votar a favor, a lo mejor es porque no es un avance sino un retroceso en los derechos de las mujeres", ha explicado Montero.

La titular de Igualdad ha explicado que su Ministerio no quiere eliminar "un derecho que han conquistado las mujeres en las calles" reclamando que el consentimiento esté "en el centro del Código Penal" y que "la credibilidad de las víctimas no sea determinada por las marcas que la violencia deja en los agresores sobre su cuerpo". Montero ha puesto, en este sentido, a la defensa del caso de Dani Alves que, según ha explicado, se escuda en que la presunta agresión del futbolista fue "un acto sexual consentido" porque "no hay marcas de violencia, y si no hay violencia entonces hay consentimiento".

"NO HAY FORMA DE EXPLICAR EL RETROCESO"

Con casos como este, a juicio de la dirigente 'morada', "no hay forma de explicar que se pacte un retroceso en derechos de las mujeres, una autoenmienda a lo que su propio Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Igualdad, todo el gobierno y la mayoría feminista, aprobó durante dos años de tramitación". Y por eso, según ha indicado, sigue pidiendo a los socialistas "que descuelgue el teléfono". "Porque en cinco minutos podemos llegar a un acuerdo en el Gobierno y con la mayoría de investidura para reformar la ley del 'solo sí es sí", ha declarado.

"A mí me hubiese gustado encontrarme con un partido socialista con la valentía que tuvo el presidente Zapatero, que cuando hubo esa misma reacción, esa misma reacción antifeminista a la ley de 2004 que luchaba contra la violencia de género, lo que hizo fue desplegar medidas integrales para acelerar con la implementación de la ley", ha lamentado.

Aún así, ha señalado que, tras la "derrota" hay que "seguir adelante" y espera que no se tarden 10 años, como ha ocurrido con la Ley del aborto, para recuperar el consentimiento en el centro del Código Penal.

INTERPELACIÓN DE VOX

La ministra ha hecho estas declaraciones tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que ha respondido a una interpelación de Vox sobre el aumento de las violaciones grupales en la que la diputada María de la Cabeza Ruíz, le ha reprochado a Montero que, con el mayor presupuesto de la historia de su departamento, no haya cumplido los supuestos objetivos del mismo y se haya registrado un aumento de estos delitos.

Y, en este sentido, ha lamentado que la labor del equipo de Montero haya sido ser "responsable" de la excarcelación y las rebajas de penas de centenares de agresores.

A juicio de Ruiz, las "verdaderas causas" que generan el aumento de estas violaciones es el "adoctrinamiento salvaje" que se realiza desde las instituciones y ha llamado a realizar una "verdadera educación en valores" y la puesta en marcha de "una Justicia contundente que disuada, castigue y resarza" para "proteger a las mujeres de los agresores sexuales".

Para la titular de Igualdad, lo que debería preocupar a Vox es la "impunidad" de los agresores que, según ha indicado, es la realidad de la violencia sexual en España. Según ha apuntado, solo un 8% de las víctimas de esta violencia denunciaban con el anterior Código Penal y, de ellas, solo un tercio obtenían condenas para su agresor.

También le ha reclamado atención para otros datos como que el 40% de las que no denuncian no lo hacen "por vergüenza", otro 40% porque "eran menores" en el momento del suceso y un 36,5% "por miedo a no ser creída". Además, un 23% de las que no denuncian, según ha explicado Montero, no lo hacen "por miedo a su agresor".

Para la ministra es importante que "con este nivel de infradenuncia" las mujeres "confiasen en las instituciones" y, según ha indicado, esa era una de las finalidades de la ley del 'solo sí es sí' y ha criticado que Vox recurra a un discurso "populista punitivista" ante esta situació. "Más penas no hacen que hayan menos agresores", ha apuntado.