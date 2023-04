Carlos Carvalhal: "Vinicius será el mejor jugador del mundo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del RC Celta, Carlos Carvalhal, reconoció que el Real Madrid mereció la victoria este sábado en el Santiago Bernabéu pero se quedó con la lucha "hasta el final" de los suyos, que mejoraron en la segunda parte pero no pudieron con un "súper equipo" en el que Vinicius será "el mejor jugador del mundo".

"El Madrid hizo mucho para ganar y lo mereció. Nuestro plan funcionó durante 20 minutos, no nos quedamos con el balón, tuvimos muchas pérdidas. El Madrid tuvo más ocasiones. En la segunda parte sufrimos el segundo gol en el inicio, nos costó mucho pero mejoramos. El equipo peleó hasta el final. Normalmente no fallamos las ocasiones que tuvimos", afirmó en rueda de prensa.

El técnico luso, que confesó que tienen que poner "más atención en el balón parado", apuntó que siguen en buena línea pese a llevar cuatro partidos sin ganar. "No creo que hemos bajado después del parón. Jugamos contra un súper equipo y tuvimos una buena postura. Tenemos que mantener lo que estábamos a haciendo", dijo.

Por otro lado, Carvalhal explicó su momento con Militao, a quien conoce del Oporto, al pedirle su camiseta en el campo. "Le había dicho antes del partido que era el mejor defensa del mundo y me ha hecho gol, le di moral, le debí decir que era el peor. No queda muy bien un entrenador coger la camiseta en el campo. He pedido dos en mi carrera, la de Petr Cech y otra a Militao. Lo hago porque me la ha pedido mi hijo, me da igual si queda binen o no", afirmó.

Además, el preparador de los de Vigo confesó que espera que Gabri Veiga dé "un paso adelante" en los próximos partidos después de sufrir un promete gastrointestinal la última semana y fue preguntado por Vinicius. "A corto plazo, va a ser el mejor jugador del mundo, ya es de los mejores sin duda", apuntó, explicando que habían preparado ayudas en banda sabiendo la dificultad que entrañaría pararle.

Carvalhal explicó por último que la intensidad no fue mala en su equipo, sino que el Madrid hace que parezca peor. "La forma que juega el Real Madrid es difícil tener mucha intensidad. Tienen mucho el balón, por la necesidad de cerrar espacios. Se puede notar un poco eso", terminó, lamentando el mal estado del césped.