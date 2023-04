Xavi: "Hemos ganado a un señor equipo"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"El panorama es ilusionante, pero no hay nada hecho. Tenemos que ir a Vallecas, un campo realmente complicado y que siempre aprieta y el Rayo es un gran equipo. Hoy hemos ganado a un señor equipo. Hemos tenido que ganar para desbancarlos prácticamente de la carrera por LaLiga; no perdían desde que fuimos al Metropolitano y les hemos tenido que ganar otra vez, con dificultades. Es merecida la victoria, estamos contentos y satisfechos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, agradeció las declaraciones del técnico rojiblanco, que aseguró que ya ve a los azulgranas como campeones, pero llamó a la calma. "Las palabras del 'Cholo' Simeone siempre se agradecen, es un entrenador con mucha experiencia que ha vivido muchas cosas como entrenador. No hay nada hecho, quedan muchos partidos importantes y difíciles. Tenemos que ganar más partidos, nos la tenemos que merecer más", insistió.

"Si (el equipo) se siente campeón, les vamos a decir que no son campeones todavía. No es matemático. Es un rival directo, si perdías te quedaban a ocho y a diez; estamos a 11 y a 16, ¡como para no celebrarlo! Las Ligas no se van a ganar con 30 puntos de diferencia, faltan ocho jornadas y estamos en una situación de privilegio. No hay nada hecho", recalcó.

Sobre lo sucedido este domingo, el preparador catalán considera que hicieron "un muy buen partido". "Era crucial ganar hoy después de dos empates y es un paso más hacia el título. Estamos bastante satisfechos con lo que habíamos planteado y con lo que hemos visto", dijo, reconociendo que podrían haber logrado un marcador más abultado.

"Tengo esa sensación, tuvimos ocasiones para hacer el 2-0 e incluso para hacer más goles. El Atlético también ha tenido opciones, pero las nuestras eran muy claras: recuerdo la de Rapha, la de Robert, una muy clara de Gavi en el punto de penalti... Son tres muy claras. Es una tónica que nos está pasando esta temporada, la de no sentenciar los partidos. Siempre hablamos de lo mismo, acabas sufriendo en un partido que era merecido ganarlo por más de un gol", prosiguió.

En otro orden de cosas, Xavi lamentó que el entorno cuestiones sus victorias por la mínima. "Para nosotros, el 1-0 es un resultado muy bueno, ojalá ganásemos todos los partidos así. Es difícil ganar por más de un gol. Estamos en una situación muy buena, de privilegio. Hoy hemos generado muchísimas, pero forma parte de la efectividad, de un buen estado de forma", manifestó.

En cambio, se enorgulleció de las buenas prestaciones defensivas de los suyos. "A nosotros también nos sorprende, no es normal llevar nueve goles encajados en 30 partidos. Es señal de que estamos haciendo un trabajo defensivo importante, de que el rival a veces no ha estado acertado... No todo es mérito nuestro, también es demérito del rival. Estoy contento del trabajo de equipo. El equipo se deja la piel en el campo, los veo correr, se desgastan hasta el último segundo. Esto es crucial y nos va a dar mucho ahora y en el futuro", indicó.

En otro orden de cosas, destacó el buen partido de Raphinha y de Ferran Torres. "Era clave ser solidarios, ser generosos con el trabajo en equipo, y es indudable el compromiso de Raphinha y de Ferran. Sabíamos que ellos recuperaban pelotas y corrían. Tanto Nahuel como Carrasco son jugadores que tienen mucho poderío físico y teníamos que igualarlo. A nivel defensivo hemos estado muy bien", señaló.

Además, definió a Pedri y Frenkie de Jong, que regresaban este domingo tras superar sus lesiones, como "futbolistas capitales". "Sin desmerecer a los demás, que han hecho un trabajo extraordinario cuando no han estado ellos, son futbolistas diferenciales. Entienden todo, mejoran lo que les viene, entienden nuestro modelo de juego, y por eso tan cruciales en nuestra idea. Frenkie ha hecho un partidazo y Pedri cuando ha salido mejoró todo. Tengo una sensación de más tranquilidad cuando el balón llega a Frenkie y a Pedri", reconoció.

Respecto al polaco Robert Lewandowski, restó importancia a su sequía goleadora. "Hoy Ferran será el tío más contento del mundo y Lewandowski, Ansu o Raphinha, que no ha hecho el gol, estarán más tristes. Esta es la vida del delantero. Lewandowski es el Pichichi de LaLiga con 17 goles, ¡imagínate los demás cómo están!", expresó.