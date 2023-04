Javier Aguirre: "Si alguien ha sabido exprimir a sus equipos, ese es Simeone"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Si alguien ha sabido exprimir a sus equipos, ese es Diego Pablo Simeone. Qué manera de tener durante 10 años a sus equipos al mismo nivel. Es admirable. Yo estuve 3 años y me trataron muy bien, solo tengo palabras de agradecimiento. Es un equipazo, de primer nivel. El que da por muerto al Atleti se equivoca", comentó sobre su exequipo -dirigió tres temporadas al Atlético- en la previa del duelo de este miércoles (19.30 horas) en el Metropolitano.

El Mallorca alcanzó los 40 puntos después de vencer (3-1) al Getafe, con un 'colchón' ahora de 10 unidades sobre el descenso. Sin embargo, Aguirre insistió en que quiere lograr la permanencia "cuanto antes". "Llegar a 42 puntos me sigue dando tranquilidad, pero este año la salvación va a estar más cara. El año pasado nos salvamos con 39 puntos", recordó.

"Los 42 puntos te dan mucho confianza, pero no son garantía de quedarte en 'Primera' y ante el Atlético tenemos la primera oportunidad de las ocho que nos quedan para superar esa cifra. No se decidirá hasta el final, es una liga muy igualada. No es garantía de nada, pero estoy tranquilo", agregó.

El técnico mexicano admitió que la situación actual de su equipo "es más cómoda que hace cuatro semanas", cuando encadenaron "una racha fea de seis partidos sin ganar". "Hemos ganado dos partidos seguidos, pero no podemos relajarnos porque vamos a un campo complicadísimo", analizó.

"No estamos acostumbrados a jugar cada 3 ó 4 días. Hay gente fatigada e intentaremos poner un equipo fresco, porque el Atlético te exige y te hace correr mucho", apuntó sobre el aspecto físico, en un equipo bermellón con las bajas de Giovanni, Luna y Augustinsson por lesión, y Raíllo y Ruiz de Galarreta por sanción.

Sobre si una victoria en el feudo rojiblanco les permitiría mirar hacia Europa, el técnico señaló que prefiere "ir siempre con pies de plomo y esperar a los acontecimientos". "Aprecio que la gente tenga ganas de 'marcha', nosotros pensamos que debemos estar muchos años en 'Primera' para aspirar a cotas más altas. Estamos en el proceso de asentarnos en 'Primera' para seguir creciendo como institución", rebajó la euforia.

Finalmente, Aguirre valoró el estado de forma del surcoreano Kang-in Lee, que atraviesa "su mejor momento" en el club y "quizá de su carrera". "Tiene contrato y los contratos están para algo. Cuento con él. Está con mucha confianza, ha asumido los galones, le vino bien el Mundial y se le ve muy cómodo", concluyó sobre una posible salida en verano.