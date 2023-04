Calle con baches en Ecatepec va para cuatro años sin ser atendida, gobierno hace caso omiso

Una de las principales avenidas en Ecatepec, Estado de México, lleva varios años sin ser atendida por el gobierno municipal encabezado por Fernando Vilchis. Los baches en la avenida Rayovac norte ha provocado múltiples accidentes y percances con la gente mayor de edad, quienes más sufren por la precaria vialidad.

“Ya ni la chin... nada más vinieron a bechear aquí sobre Arboledas y parte de la calle de la lechería; cuando se querían ir los detuvimos porque dijeron que las “máquinas ya no podían trabajar”, que se las iban a llevar a mantenimiento y jamás regresaron”, relató un vecino de la unidad, quien ya sufrió un par de caídas por la mala iluminación que hay.

Ecatepec (Ricardo Vázquez Santiago (@richi__roo))

Una vecina de la segunda sección de la colonia Llano de los Báez platicó con Publimetro y mencionó que “es muy complicado empujar su triciclo los baches son muy grandes y a veces, por el peso, se me ha llegado a safar de las manos, por suerte no pasa ningún niño sino imagínate”, relató la habitante que vende ropa a unos metros de la unidad.

“Tengo que esperar a que pasen los carros o a veces me ayuda algún chavo que pasa, cuando me torcí un tobillo por culpa del bache mal tapado dejé de trabajar dos meses, en la clínica me dieron pastillas y el gobierno bien gracias, solo pintaron la banqueta”, reclamó.

Ecatepec calle lleva años sin ser pavimentada (Ricardo Vázquez Santiago (@richi__roo))

Ecatepec calle en malas condiciones (Ricardo Vazquez Santiago/Ricardo Vázquez Santiago (@richi__roo))

De acuerdo con declaraciones de los demás colonos, las máquinas que usan para pavimentar las calles llegaron de a poco y comenzaron con la remodelación de las mismas desde el inicio de la avenida, es decir, casi pegada con la principal llamada Palomas y que conecta con la Av. Central.

A los pocos días ya estaba totalmente utilizable pero al llegar a los edificios de color naranja, se detuvieron. “Fui junto con más vecinas al municipio para pedir que reparen la calle pero nos dijeron que teníamos que llenar un formulario, mismo que tardaría mínimo 15 días en llegar al área correspondiente que está en el mismo Palacio. ¡Dos semanas para llevar un papel dos pisos arriba!, no tratan como tontos”.

Ecatepec calle en malas condiciones (Ricardo Vazquez Santiago/Ricardo Vázquez Santiago (@richi__roo))

Autos y mototaxis que trabajan en la colonia también sufren de accidentes y tienen que maniobrar para evitar caer en las zanjas. “Siempre es un pe.. pasar por aquí, ya van varias veces que cambio el rin de la llanta porque caigo en un bache y dejo de trabajar. El presidente piensa que con venir y tomar fotos se va a solucionar”.

Ecatepec calle en malas condiciones (Ricardo Vazquez Santiago/Ricardo Vázquez Santiago (@richi__roo))

Publimetro trató de contactar con el presidente municipal Fernando Vilchis pero no obtuvo, al momento de la publicación de esta nota, una respuesta de su parte ni de ningún otro miembro de su gabinete. El gobierno ecatepense en uno de lo más criticados por la cuidadanía por hacer caso omiso a casos urgentes en materia de seguridad, agua, electricidad e infraestructura de la demarcación.