En medio de despidos, Disney presenta filmes en CinemaCon

LAS VEGAS (AP) — En medio de una semana de despidos masivos en Disney, los directivos de su rama cinematográfica se reunieron en Las Vegas para resaltar sus éxitos y su lista de próximos estrenos ante una multitud de propietarios de cines y exhibidores.

La presentación del miércoles de The Walt Disney Company, con nuevas imágenes exclusivas de películas como “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”), “Elemental” (“Elementos”), “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (“Guardianes de la Galaxia Vol. 3”) y la nueva versión con actores de “La sirenita”, es parte de la convención CinemaCon. En la conferencia comercial de una semana, los principales estudios de Hollywood realizaron presentaciones deslumbrantes para asegurar a quienes exhiben sus películas, desde las cadenas más grandes como AMC hasta los cines independientes de una sola pantalla, que tienen el contenido para mantener al público comprando boletos.

Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, subió primero al escenario dentro del teatro Colosseum en el Caesars Palace.

“Quería venir y agradecerles personalmente por su apoyo”, dijo Bergman. “Sé lo difícil que ha sido en los últimos años y es genial que el negocio finalmente se esté recuperando”.

Disney ha sido el estudio con mayor recaudación a nivel mundial en años consecutivos desde 2016. El año pasado, la compañía estrenó cuatro de las 10 películas con mayor recaudación en Estados Unidos. Esas cuatro películas, “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”), “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (“Doctor Strange en el multiverso de la locura”), “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) y “Thor: Love and Thunder”, representaron el 27% de la cuota de taquilla nacional. A nivel mundial, “Avatar: The Way of Water” recaudó más de 2.300 millones de dólares para convertirse en la tercera película más exitosa de todos los tiempos.

La empresa está experimentando despidos esta semana, su segunda ronda del año. El director general de Disney, Bob Iger, dijo en febrero que la compañía iba a eliminar unos 7.000 puestos de trabajo como parte de un ambicioso plan de ahorro de costes y una “reorganización estratégica” en toda la empresa. Los recortes de empleo ascienden a aproximadamente el 3% de la fuerza laboral global del gigante del entretenimiento y son parte de un ahorro de costos de 5.500 millones en toda la compañía con sede en Burbank.

En Las Vegas, Tony Chambers, jefe de distribución cinematográfica, dijo que Disney ha proporcionado siempre “una fantástica variedad de historias para sus cines y nuestra próxima lista no es una excepción”.

Este año será la primera vez desde 2019 que Disney tendrá estrenos cinematográficos de sus siete estudios de producción: 20th Century, Lucasfilm, Marvel, Disney, Pixar, Disney Animation y Searchlight.

Este año se estrenará una película basada en una atracción de parque de diversiones “Haunted Mansion” de Justin Simien, protagonizada por Danny DeVito y Owen Wilson (28 de julio), una “Sirenita” con actores (26 de mayo), una nueva película de Indiana Jones, los estrenos de Marvel “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (5 de mayo) y “The Marvels”, un musical de Disney Animation “Wish” con Ariana DeBose y Chris Pine, y el original de Pixar “Elemental” (16 de junio).

Varios títulos recientes de Pixar se enviaron directamente a Disney+ durante la pandemia, incluidos “Soul”, “Luca” y “Turning Red” (“Red”). El miércoles, Disney presentó “Elemental”, que debutará en el festival de cine de Cannes y en cines, con una presentación sustanciosa de 20 minutos en 3D en la que dieron a conocer una ciudad donde todos los elementos viven juntos, pero por separado.

Las presentaciones de Disney en CinemaCon a menudo se enfocan en las películas, no en las celebridades, pero este año tenían algunas sorpresas guardadas: Harrison Ford y Melissa McCarthy. Ford, en un mensaje de video pregrabado, presentó una emocionante escena de persecución de “Indiana Jones 5″.

“Interpretar a Indiana Jones a lo largo de los años ha significado mucho para mí”, dijo Ford. “Estamos encantados de que todos experimenten nuestra película en las mejores y más grandes pantallas el 30 de junio”.

“Indiana Jones” también tendrá su debut mundial en Cannes el próximo mes.

McCarthy, quien da voz a Ursula en “La sirenita”, estuvo en persona para presentar un video de ella cantando “Poor Unfortunate Souls” (“Pobres almas en desgracia”).

“Úrsula es un poco de todo. Es elegante, es una chica intrigante”, dijo McCarthy. “Tal vez por eso me relaciono con ella”.

Otros estrenos incluyen “A Haunting in Venice” de Kenneth Branagh (15 de septiembre), “The Boogeyman” (“Boogeyman: Tu miedo es real” para el 2 de junio y el drama de ciencia ficción “The Creator” (29 de septiembre), con John David Washington, de 20th Century Studios.

Searchlight tiene la sátira amorosa “Theater Camp” (14 de julio) y la comedia de fútbol de Taika Waititi “Next Goal Wins” (17 de noviembre), basada en la historia de un entrenador holandés estadounidense (interpretado por Michael Fassbender) que es enviado a entrenar a la selección nacional de fútbol de Samoa Americana. El tráiler hizo reír y aplaudir al público.

Chambers no mencionó “Magazine Dreams”, con Jonathan Majors, que a principios de año tenía previsto debutar el 8 de diciembre después de su exitosa premiere en Sundance. Majors, quien también es el nuevo villano principal del universo Marvel, Kang, fue arrestado en marzo por un cargo de agresión. Un abogado de Majors negó cualquier conducta indebida por parte del actor.