LaLigaSportsTV emitirá en exclusiva los partidos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo desde este viernes

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El equipo del '7' luso se jugará el título doméstico ante el ahora líder Al-Ittihad. En los seis encuentros hasta el final de la competición, el Al-Nassr deberá enfrentarse a su inmediato perseguidor en la tabla, el Al-Shabab, tercer clasificado, el próximo 23 de mayo (20.30 horas)

Los partidos podrán seguirse en exclusiva en España a través de los paquetes Plus Total y Plus Liga. Además de los partidos de liga, también se podrá seguir desde la plataforma de LaLiga la final de la Copa del Rey de Campeones, a pesar de que el equipo de Cristiano Ronaldo no se ha clasificado para la misma.