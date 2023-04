Xavi Hernández: "Es difícil ganar esta Liga, nos llevamos una derrota merecida"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Es difícil ganar esta Liga. No nos puede faltar intensidad. Cuesta mucho ganar los puntos. No era normal nuestra puntuación. No nos han dejado estar cómodos. No hemos tenido el control, hemos abusado de pases largos", afirmó en rueda de prensa.

El técnico azulgrana lamentó un "mal partido" de su equipo. "La Liga no se acabó. Hemos hecho un mal partido. Parecía que el Rayo se jugaba mucho y nosotros menos. Lo que es importante es la ventaja que tenemos, pero no es excusa. Llevamos 11 puntos de ventaja y quedan 21, pero no nos podemos dormir. No podemos bajar la intensidad ni el ritmo competitivo que habíamos conseguido ante el Atlético de Madrid. Nos han superado, felicitar al Rayo", dijo.

"Me enfada que no hemos competido como requería el partido. Hay momentos que estás más espesos, hoy lo hemos estado mucho. Han puesto más intensidad ellos. Nos llevamos una derrota merecida. Por suerte tenemos una ventaja muy buena. Tenemos que pensar en el Betis y en volver a la versión buena que se vio ante el Atlético", zanjó.