Xavi: "Veo la clasificación y estoy feliz"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que es "feliz" cuando mira la clasificación de LaLiga Santander, con esos 11 puntos de margen sobre el Real Madrid, y que no entiende que se le diga que se les hace "largo" el campeonato, pese a la derrota en Vallecas en un "error de concepto".

"No entiendo que digáis que se está haciendo largo. La temporada pasada sí que fue una eternidad. Ahora veo la clasificación y estoy feliz. A veces no lo entiendo. Yo me lo estoy pasando bien en esta Liga", aseguró en rueda de prensa.

"¿Quién no hubiera firmado esto? El otro día hicimos el peor partido de la temporada, pero mañana es una buena oportunidad y hay la ilusión para ganar. El año pasado sí que se hizo largo. Por suerte, llevamos un colchón importante y había perdido el Madrid pero fue error nuestro de concepto, el no poner al Madrid a 14 puntos", reconoció.

Para Xavi, en la visita de este sábado del Real Betis al Spotify Camp Nou, es clave "reaccionar". "Hay que hacer autocrítica, también me equivoco como entrenador. Que el Madrid perdiera a lo mejor te hace relajarte un poco, pero no debería. Son errores que tenemos que corregir. Hay que tener siempre hambre para ganar, porque para nada es una Liga ganada todavía", avisó a sus jugadores.

De todos modos, hace un "análisis muy bueno" de la temporada. "Si cogemos los últimos 20 partidos el análisis es muy bueno, pero si miramos los últimos cuatro no. Hay que reaccionar y volver a recuperar sensaciones como ante el Atlético. Hay que ser más constantes y dominadores, que se vea nuestro modelo de juego", aclaró.

Y volvió con el mensaje de que el FC Barcelona es el club más complicado del mundo. "Ya dije en mi presentación que no valía ganar 1-0 y hemos ganado muchos partidos por 1-0, y jugando muy bien. Pero ya dije que no valía. No nos vamos a fustigar, estamos haciendo una gran campaña en Liga, hemos ganado una Supercopa. Pero hay que ganar esta Liga para que sea una gran temporada. El FC Barcelona es el club más difícil", valoró.

Sobre el Real Betis, aseguró que es un gran equipo y tiene muy claro a lo que juega. "Físicamente son fuertes y tienen calidad técnica, de mucho nivel. Intentaremos quitarles el balón y ser dominadores. Hay que hacer borrón y cuenta nueva porque nos salió el peor partido de la temporada. Ahora tenemos otra oportunidad en LaLiga", manifestó.

Un Betis con un sello Pellegrini que le gusta. "Pellegrini es una referencia para nuestro modelo de juego, siempre tiene la prioridad y pensamiento de jugar con el balón. Hace que sus equipos sean muy vistosos, siempre es agradable ver un entrenador así. Es el fútbol que a mí me gusta ver. Siempre ha dejado un legado positivo", destacó.

"De Joaquín me quedo con la persona, más allá del jugador extraordinario y de talento brutal", apuntó sobre Joaquín, que visita por última vez el Camp Nou al retirarse a final de temporada. "Fue de los mejores extremos. Siempre he pensado que Joaquín podría haber jugado en el Barça. Pero me quedo con la persona, alegre, noble y divertida. Una persona de bien, compañero y trabajador. Hablar de Joaquín me gusta, el mejor recuerdo es con una sonrisa", añadió.

En cuanto al regreso de Ousmane Dembélé al equipo, dejó claro que le echó de menos. "Dembélé es el más referencial en el uno contra uno, hay pocos en el mundo que estén a su nivel. Su uno contra uno genera miedo en el contrario, que su línea defensiva esté atrás... Pregunta a los laterales de LaLiga si prefieren que esté o no", apuntó.