El deseo que Diana sea reina seguirá presente en la coronación de Carlos III

Para algunos monarquistas -especialistas en la Monarquía Británica-, la sombra de la princesa Diana estará presente en cada momento de la coronación del rey Carlos III, el próximo sábado 6 de mayo.

“El próximo sábado, todos los caballos del Rey y todos los hombres y mujeres del Rey entregarán otro recordatorio impecable de lo divertido que es tener una Familia Real. La mezcla mágica de festival bajo y gran solemnidad religiosa de la Coronación seguramente convertirá al escéptico más duro en un monárquico por un día”, escribió Patrick Jepshon, ex secretario personal de Diana, en el Daily Mail.

“Aun así, la encuesta exhaustiva de actitudes hacia la realeza de The Daily Mail reveló que Diana superó a Carlos como la figura real que hace la contribución más positiva al país”, añade Jepshon.

“Más preocupante para los estrategas de la Coronación fue el hallazgo de que nombrar a Camila como ‘reina’ es aprobado solo por el 14%. Puede que no sea un motín, pero, ¿Cuándo alcanzará el 86% perdido a Carlos y Camila en su viaje hacia el glorioso futuro?”, consideró el ex secretario de Diana.

Princesa Diana. Inteligencia artificial imagina cómo luciría actualmente a sus 61 años. (Getty Images / Faceapp)

Diana y Carlos tuvieron una de las historias más seguidas de la era moderna. El atractivo hijo de la reina Isabel II. Contrajeron matrimonio en la boda del siglo, el 29 de julio de 1981. Cerca de 15 años -y dos hijos (William y Harry) después-, la pareja selló su divorcio y la historia llegó a su fin el 12 de julio de 1996.

El 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente automovilístico en París, Francia, mismo que no ha estado lejos del misterio y la polémica.

Pero, ¿y si aún viviera Diana? ¿Habría sido invitada a la ceremonia de Coronación de Carlos III?

Para Hilary Fordwich, comentadora sobre temas de monarquía en medios británicos y estadounidenses, la princesa Diana siempre pensó que su esposo, el príncipe Carlos, “no tenía madera” para ser rey algún día. Sin embargo, Fordwich cree que, a pesar de la “amargura”, Diana se mantuvo “firmemente leal a la reina Isabel II” durante toda su vida, dijo al periódico Express.

Princesa Diana. Tenía 36 años cuando falleció, en 1997 (Getty Images / Faceapp)

El ex mayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, compartió una carta nunca antes vista, escrita por la difunta princesa en la que revela su apoyo inquebrantable a la monarquía británica. En la misiva, escrita entre 1993 y 1997, Diana expresó su deseo de que la monarquía sobreviviera y prosperara, afirmando: “Quiero que la monarquía sobreviva y me dé cuenta de los cambios que se necesitarán para poner ‘el espectáculo’ en una nueva y saludable pista”, de acuerdo con el sitio OK! Magazine!

Burrell reflexionó: “Siempre pienso para mis adentros, ‘¿Qué haría ella en esta situación?’ Y sé que ella habría estado en la Coronación, luciendo gloriosa, en sus sesenta de edad, eclipsando a todos de la forma en que lo hizo siempre”.

“Si bien algunos pueden considerar sorprendente su apoyo a la monarquía, dada su difícil relación con Carlos y la familia Real, otros probablemente lo verán como un testimonio de su compromiso con la institución y su deseo de que prospere frente al cambio”, añade la revista OK!.