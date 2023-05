“No somos ‘juniors’ del poder, no creemos en el nepotismo”, aseguraba “Andy”, hijo de AMLO

Luego de que el periodista, Carlos Loret de Mola, revelará una red de influyentismo y nepotismo encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en torno a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción del Parque Ecológico de Texcoco, comenzó a circular un video sobre declaraciones de “Andy”, previo a que su padre ganara la presidencia de la República.

Los amigos del hijo del presidente fueron los principales beneficiados a través de empresas en las que son socios o directivos y obtuvieron contratos para la construcción del proyecto de la 4T, en lo que sería la terminal aeroportuaria.

Al respecto, la trama que reveló Loret de Mola y Latinus se contrapone a los dichos de López Beltrán en el documental “Esto soy”, producido por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra, en el que critica el estilo de vida y las prácticas de las familias de quienes llegan al poder en el país, en específico el más reciente gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN).

Mientras está reunida la familia del presidente mexicano para comer, con todos sus hijos y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el hijo de AMLO realiza las declaraciones que han sido blanco de críticas en redes sociales.

“En Tabasco, de niños, nos tocó, pues sufrir, mi papá fundó la oposición. No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que es una lacra más de este sistema”, indicó el hijo del mandatario mexicano.

En este sentido, el presidente López Obrador también se había comprometido a que su familia no formaría parte del gobierno ni haría negocios mientras él gobernara el país, así lo hizo saber a través del ‘memorándum contra el influyentismo’ dirigido a los funcionarios de su gobierno.

“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’. Eso incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñadas, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”, precisó.

En su conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario mexicano prefirió poner una canción de Juan Gabriel que profundizar sobre la investigación acerca de cómo su hijo habría favorecido a algunas empresas para el proyecto en Texcoco.