Así se vería Diana como reina, en la culminación del cuento de hadas

Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di, o Diana de Gales, protagonizó el cuento de hadas más sonado de los últimos años, en 1981 se convirtió en princesa al casarse con Carlos y en el ideario colectivo de los británicos, y del mundo en general, ella se convertiría en reina algún día, por lo que mucha gente se pregunta cómo luciría en la actualidad, cómo se vería en la coronación.

Lady Di y el hijo mayor de la reina Isabel II, tuvieron dos hijos —Guillermo y Enrique— quienes preservarán el linaje monárquico, pero su divorcio 15 años después y la muerte de ella el 31 de agosto de 1997, eliminó la posibilidad de que se convirtiera en reina; sin embargo, la inteligencia artificial nos permite tener una idea de cómo se vería.

Princesa Diana y el príncipe Carlos

Princesa Diana y Camila Parker

Este sábado se realizará la coronación de Carlos, con el nombre de Carlos III, y su esposa Camila será reina consorte; no obstante, el nivel de aceptación de la pareja es bajo y en particular el de Camila, ya que se le atribuye la responsabilidad de la ruptura matrimonial de la pareja real.

Mientras la gente se pregunta qué habría pasado si no se hubieran divorciado, si ella no hubiera fallecido en un trágico accidente en París, Francia, o si Carlos no hubiera retomado su relación con Camila, la verdadera pregunta es cómo luciría Diana en la actualidad y cómo se vería como reina.

Reprodução Princesa Diana e seus filhos, William e Harry. Foto: @princesdianaa (Instagram)

De todas las primeras preguntas no hay respuesta, pero gracias a la inteligencia artificial, nos podemos dar una idea de su apariencia como reina.

Princesa Diana. Tenía 36 años cuando falleció, en 1997 (Getty Images / Faceapp)

Publimetro recopiló algunas de las fotos emblemáticas de Diana, las pasó por un filtro de aplicación, y este es el resultado: las imágenes muestran cómo luciría Diana actualmente, en el rango de los 60 años.

Princesa Diana. Inteligencia artificial imagina cómo luciría actualmente a sus 61 años. (Getty Images / Faceapp)

Debido la aplicación solo agrega efectos en la piel como arrugas o manchas, y en el cabello tipo canas y caída, es un impacto ver la expresión de esa princesa emblemática que estaba destina —al menos en el corazón de miles o millones de personas— a convertirse en reina de los británicos y de la Mancomunidad de Naciones, donde tantos corazones se ganó en cada viaje que realizó.