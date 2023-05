Cofepris advierte riesgo por consumir productos con veneno de abejas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó la venta de productos con apitoxina, sustancia contenida en el veneno de las abejas, que se ofrecen en soluciones sublingual, inyecciones, cremas y ungüentos, pero sin que tengan ninguna autorización ni registro sanitario.

Debido a que la Cofepris no ha otorgado ningún registro sanitario a producto alguno que contenga apitoxina como materia prima, ademas de no saber cuál es su proceso de fabricación ni verificado calidad, seguridad y eficacia, se pide a la población no usar ninguno de estos productos.

Su consumo conlleva algunos efectos secundarios, como ligeras reacciones en la piel, hasta reacciones alérgicas graves que ponen en riesgo la vida de las personas.

“Los eventos adversos incluyen: reacciones inmunológicas sistémicas, picazón o hinchazón local, alergia, dolor, problemas en la piel y reacciones inespecíficas, además de la reacción anafiláctica aguda, síndrome de Guillain-Barré y lesión irreversible del nervio cubital”.

La agencia sanitaria también advirtió que consumir productos con apitoxina con diversos medicamentos resultará contraproducente para la salud, ya que se desconoce su contenido de ingredientes exactos y concentración.

Cofepris alerta por venta de productos con apitoxina Foto: Cofepris

“Por tratarse de productos que incumplen la legislación sanitaria vigente, no deberán ser comercializados por ninguna vía ni distribuidos a través de servicios de paquetería, mensajería nacional y/o internacional; tampoco ser publicitados en sitios web ni en redes sociales ninguna índole dentro de territorio nacional”.

De encontrar a la venta el producto antes mencionado, es necesario realizar la denuncia sanitaria correspondiente a través de la página oficial: https://bit.ly/3SBJ8ix