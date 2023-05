Emilia y Ludmilla unen fuerzas para innovador video

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Emilia y Ludmilla unen fuerzas para un innovador video en el que dejan aflorar su gusto por la moda retro de los años 2000 así como por los viejos formatos digitales en su canción “No_Se_Ve.mp3”.

El primer video del tema fue estrenado la semana pasada en formato vertical en Instagram Reels, cuenta con más de 230 millones de vistas. El video acumuló 40 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas de su estreno, marcando un nuevo récord para Emilia y Ludmilla.

“Fue un rodaje largo, pero sabíamos que teníamos que hacer este video en un formato distinto, ya estaba pactado, así que le pusimos toda la onda y muchísimo amor”, dijo Emilia desde los ensayos para su presentación en los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, en los que presentó en vivo “No_Se_Ve.mp3” con Ludmilla.

Emilia, cuyo nombre completo es Emilia Mernes y quien es originaria de Nogoyá, Argentina, era además una de las homenajeadas de la primera edición de los premios entregados este fin de semana en Miami. Emilia fue reconocida como Artista en Ascenso.

Shakira, Evaluna, Goyo, Thalía y María Becerra eran otras de las grandes agasajadas.

“Es un premio para honrar a las mujeres y estamos muy contentas de poder participar”, dijo Emilia sobre el honor.

El título de la colaboración de Emilia y Ludmilla, quien es una estrella brasileña del funk originaria de Duque de Caxias, es una referencia a comienzos de la década del 2000 cuando se compartían canciones en formato MP3 y en vez de espacios entre letras se usaban guiones bajos: “No_Se_Ve.mp3”. La moda que usan en el video también recuerda a esos años.

“Estoy armando un álbum con mucha inspiración de esa época y este es el segundo sencillo de ese álbum”, dijo Emilia.

Emilia comenzó a desarrollar el tema junto con el productor argentino Zecca. Ambos estaban interesados en probar con un poco de funk y así pensaron en invitar a Ludmilla. La artista brasileña dijo que usó un traductor para entender de qué estaba cantando Emilia y se lanzó a hacer sus versos.

“Fui fiel a mi cultura y también me metí un poco en la cultura de Emilia, me gustó mucho”, dijo Ludmilla en “portuñol”. “Amo el funk, mi raíz musical es de funk así que cuando me llaman para hacer funk yo digo ok estoy pronto”.

Emilia ha colaborado previamente con Zecca.

“Es súper joven además, y la tiene súper clara con un montón de géneros”, dijo. “Como estoy haciendo un álbum con sonidos de los 90 y los años 2000 estamos trabajando mucho con samples y con sonidos de esa época, así que fue súper especial poder hacer esta canción funk”.

En la mezcla de “No_Se_Ve.mp3” también incluyeron toques urbanos y pop latinos con un poco de música electrónica dance (EDM). Emilia se dijo admiradora de ese género electrónico al igual que Ludmilla.

“Somos las dos muy fiesteras, así que mañana, después de los premios ¡nos vamos a ir a hacer party (fiesta)!”, dijo Emilia.

“Emilia me está diciendo de una fiesta desde la grabación del tema”, agregó Ludmilla.

Además del video vertical de Reels, “No_Se_Ve.mp3” tiene un video horizontal en YouTube, el cual es la continuación de la historia presentada en el primer video en el que Emilia y Ludmilla aparecen bailando y en una motocicleta. El video horizontal, que es además el oficial del tema, alcanzó el puesto 18 en las tendencias globales de YouTube, y se colocó dentro del top 20 en 10 países como Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú a su lanzamiento.

Este segundo video tiene subtítulos en español y portugués para que los fans de Brasil y de Latinoamérica puedan entender la canción de principio a fin. Ambos fueron dirigidos por Ballve y filmados en Buenos Aires.

“Queríamos que tuviera una conexión el video de Reels junto con el horizontal para YouTube”, dijo Emilia. “Lo hicimos en un rodaje de dos días, fue súper extenso y fue una oportunidad muy grande”.