“Es el PAN”, afirma Sheinbaum tras protestas y trifulca en el Congreso de la CDMX

Claudia Sheinbaum afirmó que detrás de las protestas y la trifulca que se suscitó a las afueras del Congreso de la Ciudad de México con motivo de la discusión de la llamada “Ley Godoy”, está el Partido Acción Nacional (PAN). “No son protestas en general, es el PAN, así, son unas cuantas personas del PAN que se están manifestando afuera del Congreso por la discusión se está planteando”, sostuvo en rueda de prensa.

La jefa de Gobierno capitalino aseguró que quienes se manifestaron afuera del recinto legislativo de Donceles son quienes no quieren la justicia y no están de acuerdo en que haya cero impunidad contra la corrupción.

“Un grupo muy pequeño que no quiere que se avance en esta discusión y son –yo los catalogo así– un grupo que no quiere transparencia, porque ellos así dicen ¿no?, que nuestro movimiento no quiere transparencia, etcétera, etcétera. No, ellos son los que no quieren transparencia, no quieren justicia, no quieren cero impunidad contra la corrupción, eso es lo que está manifestándose afuera del Congreso”.

— Claudia Sheinbaum.