‘La Reina del Pacífico’ revela si se vengó por el secuestro de su único hijo y cómo es la vida en el narco

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como ‘La Reina del Pacífico’, se sinceró sobre el secuestro de su único hijo y más detalles de su vida como mujer dentro del narcotráfico, un mundo donde le tocó nacer a la sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, cofundador del cártel de Guadalajara, una organización delictiva insignia de la droga en México.

Fue con la periodista Adela Micha donde Ávila Beltrán reveló algunos momentos impactantes de su vida en el narcotráfico, ambiente en que aseguró que “sí hay gente buena”, aunque “no todo es felicidad”.

Micha compartió en sus redes un adelanto de la entrevista que le realizó a ‘La Reina del Pacífico’ para su nuevo programa ‘Solo Con Adela’, que se entrenará el próximo martes a las 07:00 pm en YouTube.

“La gente piensa que nada más es felicidad”, respondió Sandra Ávila a la periodista cuando ésta le cuestionó sobre cómo fue su vida cuando formaba parte del crimen organizado, en donde realizan asesinatos, extorsiones y secuestros, un delito que le tocó vivir en carne propia y del que se dice Sandra Ávila cobró venganza.

🔴#ESTRENO | Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico” será la primera entrevistada de mi nuevo programa #SoloConAdela. Me habló sin filtro sobre su vida dentro del crimen organizado, las vendettas, sus amores y mucho más. pic.twitter.com/yNxp1g8J81 — Adela Micha (@Adela_Micha) May 11, 2023

Cuando la periodista le cuestionó que dentro del mundo del narcotráfico no puede haber gente buena, Ávila Beltrán aseguró tajante que “sí” porque son “gente que no mata”, a lo que Adela respondió “no mata, pero manda matar”.

Recientemente, ‘La Reina del Pacífico’ ganó una demanda en contra de una televisora de Estados Unidos por el pago de indemnización tras hacer mal uso de su imagen en la famosa narcoserie ‘La Reina del Sur’, que fue protagonizada por la actriz Kate del Castillo para darle vida a un personaje inspirado en Sandra Ávila, aunque basado en el libro del escritor Arturo Pérez Reverte.