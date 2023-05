Realizar RCP eleva la probabilidad de salvar una vida en peligro, checa cómo se hace

Cada año ocurren aproximadamente 300 mil paros cardiacos fuera del hospital y tristemente, nueve de cada 10 son mortales, de acuerdo con los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

La mayoría ocurren en casa y pueden darse, sorpresivamente, en adultos jóvenes que están (aparentemente) sanos. Por ello, el Dr. Kevin Lisman, cardiólogo del Hospital Houston Methodist, menciona lo importante que es para todos saber cómo y cuándo brindar soporte vital de emergencia y realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Es una labor que no solo deberían saber los paramédicos y personal médico. ”Ser capaz de proporcionar RCP hasta que lleguen los profesionales médicos puede salvar vidas”, enfatizó el Doctor Lisman.

¿Qué es la RCP?

Es una técnica de emergencia que se usa cuando el corazón de una persona deja de latir. ”Cuando el corazón desarrolla una arritmia severa, ocasionando ineficiencia en el latido e interrumpiendo la capacidad de bombear sangre, se llama paro cardíaco”, explica el Dr. Lisman. “Es una emergencia médica.

Cuando el cerebro, los pulmones y otros órganos vitales no reciben un flujo sanguíneo adecuado, se llega a una pérdida de conciencia, de la respiración, daño y lesiones en los órganos y, en última instancia, la muerte”.

De hecho, la muerte podría ocurrir en minutos si no se proporciona atención para salvar la vida. Durante la RCP, las compresiones torácicas ayudan a bombear manualmente sangre y oxígeno por todo el cuerpo, hasta que haya un desfibrilador disponible. Los desfibriladores ayudan a que el corazón vuelva a un ritmo normal, restaurando el flujo sanguíneo.

Afirman que si se realiza en los primeros minutos de un paro cardíaco, la RCP puede duplicar o incluso triplicar las posibilidades de supervivencia de una persona; es una técnica que realmente salva vidas.

Luego de rescatar a la persona del peligro, examine y vigile sus vías respiratorias, la respiración y el pulso. Si es necesario, comience a dar respiración boca a boca y RCP. Foto: Getty Images

¿Cómo saber si una persona necesita RCP?

Si alguien colapsa repentinamente, los siguientes signos indican que se necesita RCP

No hay respuesta : la persona no se mueve o no habla, no parpadea o reacciona de otra manera después de preguntarle en voz alta si está bien y se mueves con cierta fuerza el hombro.

: la persona no se mueve o no habla, no parpadea o reacciona de otra manera después de preguntarle en voz alta si está bien y se mueves con cierta fuerza el hombro. Falta de respiración: la persona no respira normalmente (solo jadea por aire) o no respira en absoluto. ”Por ejemplo, si tu vecino se derrumba mientras corta el césped y no respira ni responde, llama al 911. Si hay personas cerca, pídeles que llamen, y mientras tú inicia de inmediato la RCP. Continúa hasta que llegue la ayuda médica”, aconseja el Dr. Lisman.

Cabe destacar que el paro cardíaco es diferente de un ataque cardíaco. ”El paro cardíaco es un problema eléctrico que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva. Pero un ataque cardíaco es cuando un bloqueo en una arteria impide que la sangre fluya hacia el corazón”, detalló el doctor.

“Alguien que sufra un ataque cardíaco también necesitará atención médica inmediata, pero no necesita RCP”. Si tu o alguien a tu alrededor está experimentando síntomas de ataque cardíaco (dolor en el pecho, dificultad para respirar, sensación de debilidad, desmayo, aturdimiento, dolor en uno o ambos brazos y hombros o en la mandíbula, el cuello o la espalda, náuseas, fatiga), llama a una ambulancia de inmediato.

RCP (Dreamstime)

”Los síntomas de ataque cardíaco pueden progresar y provocar un paro cardíaco”, agregó el médico. “De hecho, el ataque cardíaco es la causa más común de un paro cardíaco. Si una persona que experimenta estos síntomas deja de responder y deja de respirar, realiza RCP hasta que llegue la ayuda.

¿Cómo hacer RCP?

Los profesionales médicos están formalmente capacitados y certificados en RCP, pero no necesitas ninguna credencial especial para brindar esta técnica que salva vidas en una emergencia. La capacitación en RCP se ofrece a la comunidad en general mediante cursos presenciales y en línea por parte de los gobiernos locales y federales en el mundo.

Lo primero que debes hacer es llamar a Emergencias. Luego comenzar con las compresiones torácicas: en el centro del pecho, empuja hacia abajo, al menos cinco centímetros, a una velocidad de 100 a 120 empujones por minuto. El ritmo podría ser el de la clásica canción “Stayin’ Alive” de los Bee Gees.

RCP (Dreamstime)

Continúa con este ritmo hasta que la persona comience a respirar o moverse, o alguien con capacitación más avanzada se haga cargo. ”No tengas miedo de realizar RCP, incluso si no estás seguro de cómo hacerlo correctamente. Cuando una persona no responde y no respira normalmente, el tiempo es crítico. Siempre es mejor intentar algo que no hacer nada en absoluto”, finalizó el cardiólogo.