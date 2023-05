Resiliencia y anticipación en los medios, los retos que abordará WAN-IFRA

En un parpadeo, la pandemia y la acelerada ola digital revolucionaron al mundo, los últimos tres años han estado acompañados de cambios frenéticos, y las empresas de medios son las primeras en percibir esta realidad, que las obliga a repensar sus procesos y prioridades.

En conjunto, los ejecutivos de los medios de comunicación deben potenciar la resiliencia y prepararse para la siguiente ola de disrupción, y para ello se realiza la conferencia de WAN-IFRA.

En este evento anual de talla internacional se expondrán las mejores y más innovadoras estrategias editoriales y tecnológicas con el objetivo de incrementar la rentabilidad de las empresas de medios.

La conferencia anual de WAN-IFRA se efectuará los días 16 y 17 de mayo en Mérida, Yucatán, con la presencia de ponentes internacionales, y tendrá workshops y networking para la industria de los medios de comunicación.

De forma prioritaria, este encuentro Digital Media LATAM se enfocará en potenciar la resiliencia en las redacciones y la manera de anticiparse a la próxima ola digital.

La blanca Mérida será testigo de la exposición de un programa dedicado a la sustentabilidad del negocio, las nuevas tecnologías y el lado humano de las redacciones.

Medios. La conferencia anual de WAN-IFRA se efectuará los días 16 y 17 de mayo en Mérida, Yucatán para analizar los retos que enfrentan los medios de comunicación actualmente. (Foto: Dreamstime)

Por ejemplo, se abordará el reto que representa enfocarse en el concepto audience-first, mientras se busca un equilibrio perfecto entre buenos contenidos, experiencia del usuario y rentabilidad.

Lo anterior recuerda que el desarrollo de productos en las redacciones se concibe como un acto de equilibrio entre la comunicación consciente, la gestión de las partes interesadas, el desarrollo rápido y la interacción, y el establecimiento de prioridades.

Pero todos estos esfuerzos no llegarían a nada, si no se establecen objetivos, si no se tiene un eje, por ello también se hablará de las estrategias para comprender las tendencias en el tráfico de usuarios, la interacción y el comportamiento del lector.

En cuanto a la innovación y necesidades de las audiencias, entre los temas que se abordarán destaca que el pódcast sigue experimentando un enorme crecimiento, pero además el videopódcast se perfila como una de las grandes tendencias en 2023, todo esto acompañado por el gran disruptor: la inteligencia artificial, mientras se busca que las audiencias participen, opinen y sean parte de los procesos.

Los CEOs de Le Monde y Vocento hablarán en #DML23 sobre la resiliencia en los medios de comunicación. ¡No te quedes fuera! https://t.co/2zQEeCvyX9 pic.twitter.com/K42jMqlDND — WAN-IFRA LATAM (@wanifraLATAM) May 15, 2023

Además, se conocerá a los ganadores de los Premios Digital Media Américas 2023, en los que este año participaron más de 150 proyectos de 81 compañías de medios y 11 países de América del Norte, América Central y América del Sur.

¿Qué es WAN-IFRA?

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA, por su sigla en inglés) es una organización internacional de prensa con la misión de proteger los derechos de los periodistas y editores de todo el mundo para operar medios de información independientes.

Se enfoca en brindar conocimientos y servicios a sus miembros para innovar y prosperar en el mundo digital, al tiempo de llevar a cabo su rol crucial en la sociedad, que es informar.

WAN-IFRA está conformada por tres mil organizaciones de noticias y empresarios de la tecnología, y su legitimidad emana de sus 60 asociaciones de medios que representan 18 mil publicaciones en 120 países.

Temas del programa

Los retos de la industria digital en América Latina

Cómo crear productos basados en las audiencias

Cómo mantener el equilibrio entre la experiencia de usuario y la monetización

Formatos innovadores de audio y video

Cómo llegar a las audiencias más jóvenes con ideas disruptivas

Inteligencia artificial, Metaverso, Chat GPT y DALL-E

Un mundo sin cookies

Periodismo humano